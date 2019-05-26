Американские дипломаты рассказали, как им живется в Киеве: видео

Посольство США поздравило граждан с Днем Киева

Посольство США в Украине поздравило жителей и гостей столицы с Днем Киева. Об этом говорится 26 мая на странице дипломатического ведомства в Twitter.

"Поздравляем с Днем Киева! Делимся с вами рассказами американских дипломатов о том, как им живется в Киеве и чем запомнится этот город", – сказано в сообщении, к которому прикреплено соответствующее видео.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что приехал в столицу из Кривого Рога в 2003 году. Он назвал Киев "гордым и строгим городом". По словам главы государства, есть то, что делает Киев Киевом – это запах цветущих лип и шаурмы возле метро; это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы; это вид с Владимирской горки, волшебный цвет каштанов и застройки-"недоразумение".

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Киев остается одним из значительных экономических центров европейского континента и "формирует тренды для всей страны".

Во время празднования Дня Киева в столице открыли новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов. Длина моста составляет почти 212 метров. Мост опирается на четыре опоры, высота наибольшей – 32 метра, а самой низкой – 22 метра.

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