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Аномалии зимы: синоптики обещают в Киеве до +6 градусов

9 декабря, 09:41

В области будет до +7 градусов

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киеве в понедельник, 9 декабря, ожидается солнечная и довольно теплая погода. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется до +4...+6 градусов, ночью будет 0...+2 градуса.

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В Киевской области синоптики прогнозируют такую же погоду, но температура воздуха днем будет до +5...+7 градусов.

Напомним, что столичные власти продолжают открывать пункты обогрева для бездомных. Новости "Сегодня" выяснили, где их обустроили, какую помощь там можно получить и есть ли у беспризорных возможность где-то переночевать в теплой постели. Так, в девяти районах столицы открыли уже 21 пункт обогрева. Они работают при районных территориальных центрах и жэках. Преимущественно с девяти утра до шести вечера. Там можно отдохнуть и согреться. А в пункте, который обустроили возле Южного железнодорожного вокзала, можно принять душ и переночевать.

Также мы сообщали, что в ноябре в Киеве среднемесячная температура составляла +4,6 градуса, что выше климатической нормы на 2,5 градуса.

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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