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Аномальная зима: в двух местах в Киеве цветет сакура

28 декабря, 11:58

Александр Марущак

Сакура должна цвести дважды в год: весной и осенью

В центре Киеве за три дня до Нового года зацвела сакура. Деревья расцвели в двух местах – на Липском бульваре и в сквере Марии Заньковецкой на улице Большой Васильковской.

"Это сорт вишни, которая цветет дважды в год. Весной она цветет очень густо, а осенью цветение чуть меньше. В силу того, что сейчас на улице очень тепло – деревья цветут. Хотя должны были отцвети еще в октябре. Но из-за того, что на улице стоит аномальное тепло и до сих пор не выпал снег – вишни продолжают цвести. Цветков немного, но они держаться на ветках привлекая внимание прохожих", – рассказали сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Печерского района.

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В октябре сайт "Сегодня" уже сообщал об аномальном цветении сакур на Печерске. Тогда сотрудники КП по СЗН Печерского района называли цветение сакуры чудесами селекции и заверяли нас, что цветение будет непродолжительным.

"Основная часть сакур на Липском бульваре была высажена осенью прошлого года, а вторая часть досажена этой осенью. На бульваре цветут все сакуры. Их там более 60 штук. Те, которые были высажены в прошлом году, хорошо принялись и уже цветут. Такие деревья считаются декоративными, их повторное цветение быстро пройдет. Цветы опадают и плодов не дают", – добавляет Алла Филиппова, ландшафтный дизайнер КП по СЗН Печерского района.

Напомним, в Киеве на Борщаговке из-за аномально теплого декабря зацвела жимолость. Фото цветущего растения опубликовали пользователи Facebook в паблике жилмассива. Кроме того, также сообщается, что в столице цвели и одуванчики.

Кроме того, в Киеве 18 декабря оказалось самым теплым за всю историю многолетних метеорологических наблюдений.

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Киев зима цветение сакура декабрь

Источник: Сегодня

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