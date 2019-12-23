В Украине к новому году зацвели сакуры и ромашки: фото

В Виннице зацвели сакуры, а на Закарпатье - ромашки и виолы

Благодаря аномально теплой зиме в разных городах Украины в преддверии Нового года начали цвести сакуры, ромашки и виолы.

Так, из-за декабрьской "весны" в Виннице на улице Порика расцвело несколько деревьев сакуры, обычно цветет дважды в год – весной и в октябре-ноябре.

Стоит отметить, что на нескольких деревьях появились розовые цветки, а на тех, где цвета не появилось, набухли почки, сообщает vn.20minut.ua.

Реклама

В то же время, большинство деревьев выглядят так, как и обычно зимой – столбы без листвы и цветов.

Кроме того, аномальное цветение заметили и на Закарпатье – в Иршавском районе посреди декабря расцвели ромашки и виолы. Свежие бутоны очевидцы заметили на обочинах дорог и цветниках местных жителей, передает "Голос Карпат".

В тренде Дело Шеремета: Антоненко выступит с речью

Специалисты отмечают, что обычная пора цветения этих растений – лето, а к середине осени они полностью высыхают.

Ранее мы писали о том, что во Львове в середине декабря расцвели магнолия и калина. Также стоит напомнить, что середина декабря в столице началась с температурного рекорда.

Согласно данным сайта Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднесуточная температур 16 декабря в Киеве составила +6,6°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама