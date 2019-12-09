Погодные сюрпризы декабря: в Киеве зацвела жимолость

Фото: facebook.com/groups/borshagovka

В Киеве на Борщаговке из-за аномально теплого декабря зацвела жимолость. Фото цветущего растения опубликовали пользователи Facebook в паблике жилмассива.

Кроме того, также сообщается, что в столице зацвели и одуванчики.

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Напомним, что декабрь в столице пока что не принес ни сильных морозов, ни снега, дневная температура в основном – до +5 градусов.

Напомним, что столичные власти продолжают открывать пункты обогрева для бездомных. Новости "Сегодня" выяснили, где их обустроили, какую помощь там можно получить и есть ли у беспризорных возможность где-то переночевать в теплой постели. Так, в девяти районах столицы открыли уже 21 пункт обогрева. Они работают при районных территориальных центрах и жэках. Преимущественно с девяти утра до шести вечера. Там можно отдохнуть и согреться. А в пункте, который обустроили возле Южного железнодорожного вокзала, можно принять душ и переночевать.

Также мы сообщали, что в ноябре в Киеве среднемесячная температура составляла +4,6 градуса, что выше климатической нормы на 2,5 градуса.

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