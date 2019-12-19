В Киеве 18 декабря стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Максимальная температура воздуха в столице 18 декабря была 15,2 °С

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве среда, 18 декабря, оказалась самой теплой за всю историю многолетних метеорологических наблюдений. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"В Киеве отмечалась максимальная температура воздуха 15,2 °С. Предыдущее рекордное значение составляло 14,7 °С и наблюдалось 5 декабря 2008 года", – говорится в сообщении.

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Кроме того, как сообщала Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, 17 декабря в столице был превышен рекорд максимальной температуры воздуха. После полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,4 °С, что на 1,7 °С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1937 году.

При этом, 16 декабря в Киеве температура воздуха составила +6,6 градуса, что на 0,5 градуса выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года. По климатической норме такое значение соответствует температуре конца октября.

Ранее в столице из-за аномально теплой для этого времени года погоды зацвели жимолость и одуванчики.

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