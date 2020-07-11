Антирекорд за две недели: Кличко опубликовал статистику по коронавирусу в Киеве

Количество зараженных в столице превысило шесть тысяч

Количество жителей Киева, у которых за прошлые сутки, 10 июля, обнаружили заболевание COVID-19, составило 125. То есть на семь случаев больше, чем за предыдущий день. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

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По словам главы Киева, двое пациентов умерли.

"Всего коронавирус унес жизни 124 киевлян. На сегодняшний день в столице уже 6115 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко.

Среди заболевших 57 женщин в возрасте от 20 до 80 лет и девочка, которой семь лет. Также 61 человек в возрасте от 21 до 75 лет и шесть мальчиков от четырех до 14 лет. Заболели в том числе и трое медиков.

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В больницы столицы госпитализировали восемь пациентов. Остальные находятся на самоизоляции. Выздоровели за сутки 25 человек. Всего коронавирус преодолели 2058 жителей столицы.

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Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе – 36, в Шевченковском – 18, в Святошинском и Голосеевском районах – по 14 случаев.

Напомним, в Украине за 10 июля COVID-19 подтвердили у 800 человек, общее количество заболевших составляет 52 843.

Также вчера, 10 июля, мэр Киева провел брифинг относительно ситуации с коронавирусом в столице.

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