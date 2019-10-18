Бабье лето продолжается: синоптики обещают киевлянам до +21 градуса

По области будет еще теплее, чем в столице

/ Фото: Pixabay

В Киеве погода продолжает радовать жителей и гостей столицы теплом. В пятницу, 18 октября, по данным Укргидрометцентра, днем температура воздуха поднимется до +19...+21 градуса, ночью будет +7...+9 градусов.

Такая же погода ожидается по всей области. В Чернобыле, Тетереве, Вышгороде, Барышевке, Яготине, Белой Церкви также будет +19...+21 градус.

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В Фастове, Борисполе и Мироновке синоптики прогнозируют +20...+22 градуса днем и до +6...+8 градусов ночью.

Напомним, 7 октября в столице выпал мокрый снег.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

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