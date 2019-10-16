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Бабье лето в Киеве: за четыре дня зафиксировали три температурных рекорда

16 октября, 13:08

Высокая для середины октября температура по климатической норме соответствует середине августа

29 сентября отмечаем день Ефимии

29 сентября отмечаем день Ефимии / Фото: Pixabay

Четвертый день бабьего лета в Киеве ознаменовался в столице третьим температурным рекордом. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"После полудня 15 октября столбик максимального термометра поднялся до +24,1 градуса, что на 0,4 градуса выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 1885 году, то есть 134 года назад", – говорится в сообщении.

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Метеорологи отметили, что такая высокая для середины октября температура по климатической норме соответствует середине августа.

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Напомним, 7 октября в столице выпал мокрый снег.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

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погода бабье лето осень погода в Киеве

Источник: Сегодня

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