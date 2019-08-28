Без аэропорта, но с трамваем и обновленным зоопарком: какие изменения ждут киевлян в сентябре

Аэропорт "Киев" / Фото: Александр Яремчук, Сегодня

"Сегодня" собрали изменения, которые ожидают Киев в сентябре.

С 22 июня из-за масштабных ремонтов жители Борщаговки живут без скоростного трамвая. На некоторых участках Борщаговской линии меняют рельсы, обновляют несколько станций. Работы обещают вскоре закончить, а к концу сентября полностью восстановить движение трамваев (точную дату пока не называют). А вот пассажирам, которые собираются в путешествие на самолете, стоит быть внимательными. В начале осени на 10 дней закрывается аэропорт "Киев" им. Сикорского — с 9:00 2 сентября до 9:00 12 сентября.

"В этот период будет проходить ремонт взлетно-посадочной полосы и частичный ремонт рулежных дорожек. Стоимость работ — 33 миллиона гривен", — сообщают в аэропорту.

Все рейсы из "Киева" переносятся в аэропорт "Борисполь".

Приближается к финишу очередной этап реконструкции Киевского зоопарка. Как сообщают в КГГА, в сентябре на его территорию можно будет попасть через новый вход, который сооружают на углу пр-та Победы и ул. Зоологической. На входе строят два новых здания, в одном из которых разместятся кассы и информационный центр, а в другом — аквариумы и фуд-корт. Встречать посетителей будет огромная фигура жирафа.

В начале осени обещают презентовать вторую очередь реконструированного парка "Владимирская горка" и новую туристическую локацию — лестницу, которая протянется от Андреевской церкви по спуску к Аллее художников.

Напряженным сентябрь будет в политическом плане. 12 сентября, согласно распоряжению мэра, должна состояться сессия Киеврады. Напомним, депутаты в этом году сделали рекордную паузу и не собирались на заседания уже почти четыре месяца. Кроме сотен важных вопросов будут решать и кадровые: на сессии должны переизбрать нового секретаря Киеврады. В сентябре, после формирования нового состава Кабмина, снова будет решаться и судьба столичного градоначальника Виталия Кличко. Возможно, ему придется покинуть должность главы КГГА, как того требуют в Офисе президента, и остаться только мэром с небольшими полномочиями.

Напомним, что в столице уже несколько месяцев продолжается конфликт вокруг должности главы КГГА.

Мэр Киева и пока еще глава горадминистрации Виталий Кличко отмечал, что будет защищать в суде право остаться главой КГГА, заявив, что увольнение его с поста главы городской государственной администрации неконституционно.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама