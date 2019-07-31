Политолог Владимир Фесенко уверен, что сейчас нет причин ни для выборов мэра, ни для выборов депутатов Киеврады

Здание КГГА в Киеве / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Столицу лихорадит: Киеврада осталась без секретаря, а над главой КГГА сгустились тучи Наталья Мамчур , Александр Марущак https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D0%93%D0%93%D0%90,%20%D0%BC%D1%8D%D1%80%D0%B8%D1%8F,%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D0%93%D0%93%D0%90,%20%D0%BC%D1%8D%D1%80%D0%B8%D1%8F,%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA 2019-07-31T08:42:00+03:00 Власть Политолог Владимир Фесенко уверен, что сейчас нет причин ни для выборов мэра, ни для выборов депутатов Киеврады

Секретарь Киеврады заявил об уходе с должности, местные выборы могут состояться уже в конце осени, а у президента еще раз подтвердили намерение сменить главу Киевской администрации.

Заместитель городского головы, секретарь Киеврады Владимир Прокопив в понедельник заявил о том, что прощается со своей должностью и написал заявление о прекращении полномочий. Свое решение он пояснил тем, что принял предложение возглавить партию "Европейская солидарность" в Киеве. В то же время он отметил, что остается депутатом и дальше будет работать на пользу города.

Нового секретаря Киеврады должны избрать депутаты на ближайшей сессии. В кулуарах неофициально называют фамилии депутатов Вадима Сторожука, Алексея Окопного и других. Не исключают, что на освободившееся место будут претендовать люди из команд Сергея Гусовского и Александра Омельченко.

Время на обсуждение кандидатуры еще предостаточно. Как выяснили "Сегодня", состоится заседание Киеврады нескоро. Скорее всего, уже в сентябре. Напомним, что сессии не проводятся с середины мая, то есть пауза в работе составит более трех месяцев.

ПЕРЕВЫБОРЫ. Впрочем, новоизбранный секретарь может проработать недолго. Сейчас активно обсуждается возможность перевыборов местного совета.

"Вероятность того, что выборы могут быть назначены уже на эту осень, очень высока. Но, в любом случае, бюджет города на следующий год будет принят еще нынешним составом", — говорят в Киевраде.

И решение Прокопива возглавить киевскую "Европейскую солидарность" как раз тому подтверждение — подготовка к перевыборам фактически уже началась.

Политолог Руслан Бортник считает, что шансы 50 на 50.

"В команде президента есть два мнения. Одни хотят перезагрузить органы местного самоуправления и переизбрать мэров, чтобы консолидировать всю власть в своих руках уже осенью. Но есть и те, кто считает, что не нужно этого делать осенью, перед началом отопительного сезона. Поскольку есть большая вероятность, что ситуация, которая возникла с подачей тепла в городе Смела, повторится по всей стране. Запуск тепла — серьезный процесс, и новые мэры просто могут не справиться с этим, что в свою очередь вызовет огромный кризис в сфере ЖКХ. Поэтому предлагается провести местные выборы весной, после окончания отопительного сезона", — предполагает эксперт.

Политолог Владимир Фесенко уверен, что сейчас нет причин ни для выборов мэра, ни для выборов депутатов Киеврады. И они, по закону, пройдут в следующем году.

"Досрочные выборы возможны лишь в случае внесения изменений Верховной Радой в законодательство по местному самоуправлению. На данный момент у президента нет полномочий приостанавливать действия любых органов самоуправления. Он может распустить Верховную Раду, но не горсоветы", — говорит Фесенко.

НОВЫЙ ГЛАВА. В то же время, по словам Фесенко, президент после резолюции Кабмина может снять с должности главы КГГА Виталия Кличко и назначить на это место нового человека. Кличко в таком случае останется лишь мэром без особых полномочий.

"Это уже было. Во времена Кучмы была попытка ограничить полномочия мэра Омельченко. А во времена Януковича главой КГГА назначили Александра Попова. Такой сценарий возможен. Но, думаю, такие действия будут жестко оспариваться в судах", — считает Фесенко.

Согласен с тем, что сейчас в первую очередь будет решаться судьба Виталия Кличко, и глава фракции "Батькивщина" в Киевраде Владимир Бондаренко.

"Работа Киеврады и избрание нового секретаря — это уже второй вопрос. Думаю, что досрочных выборов в Киевраду не будет, пока законных оснований для их проведения нет. К тому же, если перевыборы провести сейчас, в следующем году должны пройти и очередные. Смысла в этом нет", — говорит Бондаренко.

Вчера глава офиса президента Андрей Богдан на брифинге раскритиковал Кличко, заявив, что тот утратил контроль над Киевом. По словам Богдана, на место главы КГГА рассматривают несколько кандидатур. При этом чиновник не исключил повторного назначения Кличко, если дела в Киеве наладятся. Мэр озвученные Богданом претензии назвал "подборкой сплетен и манипулятивных домыслов".

Видео: Facebook

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