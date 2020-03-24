Борт с масками и тестами из Китая: что получат медики Киевской области

Власти уверяют, что количество масок и комбинезонов закрывает все первоочередные потребности области

В Киевской областной государственной администрации уточнили, сколько масок и экспресс-тестов на коронавирус получат медики региона из партии медицинских товаров, которые доставили в Украину из китайского Гуанчжоу.

По данным пресс-службы Киевской ОГА, средства индивидуальной защиты для медиков были переданы 24 марта.

"Это одноразовые комбинезоны и маски высокой защиты. Их количество закрывает все первоочередные потребности области", – говорится в сообщении.

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Так, получено 350 одноразовых комбинезонов, 3360 масок высокой защиты и 5900 экспресс-тестов. Кроме того, поступили тесты ПЦР (полимеразной цепной реакции) для окончательного определения факта заболевания коронавирусной инфекцией. Их получил Лабораторный центр Киевской области.

"Все комбинезоны и маски передаем экстренной медицине. К концу дня все экспресс-тесты поступят в городские и районные инфекционные отделения учреждений здравоохранения. Это только первая партия груза, который мы ожидаем из Китая. Дополнительные поставки должны состояться до конца этой недели", – добавили в КОГА.

Ранее в Сети разгорелся скандал вокруг поста медсестры из Центральной районной больницы Киево-Святошинского района (Боярка) Нины Козловской о ситуации в инфекционном отделении медучреждения и отсутствии средств защиты у медиков.

Напомним, что по состоянию на 24 марта в Киевской области зафиксировано 15 инфицированных коронавирусом.

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