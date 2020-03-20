"Из нас сделали камикадзе". Пост медсестры из больницы под Киевом всколыхнул соцсети

Медики жалуются на то, что у них нет средств защиты

В сети разгорелся скандал вокруг поста медсестры из Центральной районной больницы Киево-Святошинского района (Боярка) Нины Козловской о ситуации в инфекционном отделении медучреждения и отсутствии средств защиты у медиков.

В частности, женщина сообщила, что в инфекционное отделение больницы привезли людей с подозрением на коронавирус, а у медиков даже нет соответствующих костюмов для защиты, чтобы принимать больных.

"Мы ничем не обеспечены. На оставили один на один. Из нас сделали смертников-камикадзе. Вам не стыдно, что врач-инфекционист просит у людей о помощи?! В отделение свозят людей с подозрением на коронавирус, а посмотрите на костюм врача!!! О повышении зарплат речь не идет, не защищены, нас не хватает, переработки не оплачиваются", – написала Козловская на своей странице в Facebook, опубликовав фото врача-инфекциониста в костюме с резиновыми сапогами, которая работает с больными с подозрением на коронавирус.

Фото: Нина Козловская/Facebook Реклама

"Я сама сегодня работаю за троих: старшую, постовую и манипуляционную (медсестру). Остались действительно патриоты своей профессии – смертники! У вас совесть есть?!!" – добавила медсестра.

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Также она обратилась к жителям Киевской области с просьбой о помощи инфекционному отделению ЦРБ Киево-Святошинского райсовета приобрести противочумные костюмы, респираторы.

Кроме того, в сети появился ролик, на котором медсестра также говорит о том, что медперсоналу сказали шить маски самостоятельно.

Вокруг поста медработника в сети вспыхнули традиционные дискуссии по поводу уровня медицины в стране и готовности медиков бороться с коронавирусом.

Напомним, что на данный момент в столице также сложилась критическая ситуация с медицинскими масками – люди не могут их купить в аптеках, так как их попросту нет. Власти города уже признали проблему с дефицитом масок.

Как сообщалось ранее, на данный момент в Киеве зафиксировано три случая инфицирования коронавирусом – у студента, женщины и мужчины. В Киевской области заболел народный депутат Сергей Шахов и его супруга.

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