Чернобыльская зона побила рекорд по туризму: с начала года – почти 75 тысяч гостей

Больше всего туристов - из Украины, Великобритании и Польши

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

В Зоне отчуждения ЧАЭС, где недавно создали новые арт-объекты, установлен новый рекорд посещаемости: 74671 посетителей за 8 месяцев. Только за август 2019-го Чернобыльскую зону посетили 14 416 человек. С начала года этот показатель увеличился в пять раз: еще в январе-феврале зону посещали менее 3 тысяч человек, а начиная с марта количество туристов начала стремительно расти.

"Увеличение туристического потока происходит за счет международного продвижения зоны отчуждения. Упрощение и упорядочение правил пересечения также положительно влияет на посещаемость. Открытие новых маршрутов и поддержка развития туристического потенциала Чернобыля на государственном уровне, – все эти факторы делают зону отчуждения привлекательным местом для наших гостей. Но стоит помнить, что это не парк развлечений. Это территория, где необходимо соблюдать особые правила безопасности", – рассказал помощник директора ГП "ЦОТИЗ" Кирилл Гарник.

По его словам, больше всего посетителей в августе было из Украины – 2597 человек. На втором месте – Великобритания (1783 туристов), а третье место занимает Польша (1397 туристов).

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Напомним, все поездки в зону отчуждения должны осуществляться с соблюдением требований Закона Украины "О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы" и "Правил радиационной безопасности при проведении работ в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения".

Сейчас в Украине внедряют правительственный план работ по увеличению туристического потенциала Чернобыльской зоны. Создание такого плана было реакцией Кабмина на указ президента Зеленского, которым тот 10 июля обязал чиновников превратить город-призрак Припять в туристическую "конфетку".

Сейчас в Зоне ЧАЭС становится все безопаснеею. Так, 10 июля новый саркофаг на ЧАЭС был пущен в эксплуатацию. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Конфайнмент прослужит минимум 100 лет. На мероприятии присутствовал и предыдущий президент Украины.

Отметим, что с ростом туристического интереса к зоне отчуждения там наблюдается и резкое увеличение числа нелегальных "сталкеров". Лишь за одни сутки копы поймали 17 человек — из Енакиево, а также из Киева, Николаева, Днепропетровской и Черниговской областей. Не обошлось и без иностранцев — среди задержанных оказалось четверо граждан Франции.

Полицейские напоминают, что не всегда походы нелегалов заканчиваются удачно: некоторые из них падают в заброшенные колодцы и потом зовут на помощь, некоторые попадают на слишком загрязненные территории.

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