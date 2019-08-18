Нашествие сталкеров: в Чернобыль пробирается все больше нелегалов

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

С ростом туристического интереса к зоне отчуждения там наблюдается и резкое увеличение числа нелегальных туристов. Лишь за одни сутки копы поймали 17 человек — из Енакиево, а также из Киева, Николаева, Днепропетровской и Черниговской областей. Не обошлось и без иностранцев — среди задержанных оказалось четверо граждан Франции.

"Главный мотив у этих экстремалов — побывать там, куда не водят легальные экскурсоводы, — рассказал нам спикер полицейских Киевской области Николай Жукович. — Такие походы нарушают закон, кроме того, они чреваты встречей с хищниками и получением больших доз радиации".

Все задежанные — мужчины в возрасте от 18 до 42 лет.

"Двое мужчин из Енакиево и Николаева были задержаны в отселенном селе Любянка. Вторая группа попала в руки правоохранителей в городе Припять. Третью группу полицейские задержали на объекте "Чернобыль-2" (так называемая "Дуга"), четвертую — в заброшенном селе Бычки, — сообщили в пресс-службе полиции. — В отношении всех задержанных были составлены админпротоколы, им грозят штрафы от 340 до 510 гривен. Что касается иностранцев, то им грозит еще и сокращение срока пребывания в Украине".

На интернет-форумах сталкеров экстремалы время от времени хвастаются своими проделками в Чернобыле. Пожалуй, самой дерзкой была выходка иностранных сталкеров. В интернете они выложили фотографии, на которых видно, как ночью к переносным генераторам подключены лампы и светильники в одном из помещений Припяти.

"Светильники оказались работающими!" — похвастались сталкеры.

В полиции Киевской области нам сообщили, что подобное в их сводках не проходило.

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Как мы выяснили, в Госреестре судебных решений — сотни постановлений судов в отношении нелегальных туристов. Лишь за последний год суды рассмотрели около 400 таких административных дел. Как показывает практика, сталкеры чаще всего направляются в зону отчуждения накануне затяжных выходных. В суде сообщают, что попадают туда без особого труда через дыры в ограждении. Некоторые из нелегальных туристов заявляют в суде, что просто заблудились. Судьи, как правило, ограничиваются устным предупреждением либо наказывают штрафом в 340 грн.

Сталкеры, которым удалось пробраться в Чернобыль и избежать задержания, снимают свои походы на видео и выкладывают ролики в интернете. На видео сталкеры показывают, как ходят по заброшенным квартирам и рассматривают обстановку времен 1980 годов. С начала года около 20 таких туристов выложили видео о своих похождениях. Полицейские напоминают, что не всегда походы нелегалов заканчиваются удачно: некоторые из них падают в заброшенные колодцы и потом зовут на помощь, некоторые попадают на слишком загрязненные территории.

Как сообщали ранее новости "Сегодня", известный итальянский художник Фабиански Батсфорд посетил Зону отчуждения и создал там четыре новых арт-объекта. Его черно-белые картины украсили стены нескольких зданий, они основаны на документальных кадрах.

Это событие поддерживает правительственный план работ по увеличению туристического потенциала Чернобыльской зоны. Создание такого плана было реакцией Кабмина на указ президента Зеленского, которым тот 10 июля обязал чиновников превратить город-призрак Припять в туристическую "конфетку".

Тем более чернобыльская зона становится все безопаснее. Так 10 июля новый саркофаг на ЧАЭС был пущен в эксплуатацию. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Конфайнмент прослужит минимум 100 лет. На мероприятии присутствовал и предыдущий президент Украины.

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