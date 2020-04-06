Четвертая смерть от коронавируса в Киеве: что известно про умершего

Погибшего звали Евстахий, ему был 71 год

В Киева зафиксирована четвертая смерть от коронавируса. Умершему пенсионеру был 71 год. Евстахий К. – 1948 года рождения. Он проживал в Днепровском районе по улице Генерала Жмаченко.

"Пенсионер заболел еще 19 марта. Мужчина страдал на множественные хронические заболевания. И только 26 марта обратился за помощью к семейному врачу. Быстрый тест на коронавирус показал отрицательный результат. 27 марта его госпитализировали в городскую больницу №8 с диагнозом пневмония, COVID-19 – был под вопросом. 31 марта лабораторное исследование подтвердило позитивный диагноз на коронавирус", – рассказали сайту "Сегодня" в Киевском городском лабораторном центре МОЗ Украины.

31 марта пенсионера перевели в больницу №9, там он находился на лечении и умер вечером 4 апреля. Пенсионер проживал в квартире с женой, сыном и невесткой. Они не заразились коронавирусом.

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Напомним, первым от коронавируса в Киеве умер пенсионер по имени Владимир. Он проживал в Соломенском районе на улице Питерской. 23 марта ему исполнилось 70 лет. Мужчина умер 31 марта. 2 и 3 апреля жертвами коронавируса стали две киевлянки, которым было 56 и 69 лет. Они проживали в Шевченковском и Днепровском районах Киева.

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