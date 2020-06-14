Количество новых заражений уменьшается: позитивная статистика COVID-19 в Киеве (карта)

В Киеве за прошлые сутки, 13 июня, количество пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло на 66 человек, в то время как за предыдущие сутки число новых инфицированных составило 72. Среди заболевших есть шесть медиков, еще один человек умер. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

"Еще у 66 жителей Киева подтвердили заболевание коронавирусом за прошедшие сутки. Один человек умер. Всего за период пандемии от коронавируса в столице умерли 88 человек. На сегодня в Киеве уже 3904 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал Кличко.

Он отметил, что среди заболевших 37 женщин в возрасте от 24 до 80 лет, 25 мужчин в возрасте от 18 до 62 лет, 3 девочки от 4 до 11 лет и мальчик, которому 9 лет.

Реклама

"В больницы столицы госпитализировали 16 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей", - подытожил мэр.

Отметим, что специалисты считают ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Киеве тревожной, и это не дает оснований для дальнейших этапов по смягчению карантина в столице.

Отметим, что с 10 июня Киев не смог перейти к новому этапу смягчения карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама