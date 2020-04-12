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Cпасатели продолжают тушить пожары в Чернобыле: авиация сбросила 240 тонн воды

12 апреля, 04:00

Елена Вус

К тушению пожара привлечено свыше 300 человек и 83 единицы техники, среди которых 3 самолета и 3 вертолета ГСЧС

По состоянию на вечер 11 апреля продолжается тушение лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В настоящее время подразделения ГСЧС совместно с работниками лесной охраны пытаются потушить пожары на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств, которые находятся в Чернобыльской зоне отчуждения.

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"Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами", - рассказали в ГСЧС.

Отмечается, что к тушению пожара привлечено свыше 300 человек и 83 единицы техники, среди которых 3 самолета и 3 вертолета ГСЧС. Авиация совершила уже почти сотню сбросов – 240 тонн воды.

Видео: Reuters

Кроме того, в ГСЧС утверждают, что радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы не превышает естественных значений.

По последним данным, пожар оценили в 3,5 тыс. га. Убытки от пожара в зоне отчуждения ЧАЭС предварительно оцениваются в десятки миллионов гривен.

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Источник: Сегодня

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