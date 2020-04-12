Cпасатели продолжают тушить пожары в Чернобыле: авиация сбросила 240 тонн воды

К тушению пожара привлечено свыше 300 человек и 83 единицы техники, среди которых 3 самолета и 3 вертолета ГСЧС

По состоянию на вечер 11 апреля продолжается тушение лесного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В настоящее время подразделения ГСЧС совместно с работниками лесной охраны пытаются потушить пожары на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств, которые находятся в Чернобыльской зоне отчуждения.

Реклама

"Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами", - рассказали в ГСЧС.

Отмечается, что к тушению пожара привлечено свыше 300 человек и 83 единицы техники, среди которых 3 самолета и 3 вертолета ГСЧС. Авиация совершила уже почти сотню сбросов – 240 тонн воды.

Видео: Reuters

Кроме того, в ГСЧС утверждают, что радиационный фон в Киеве и Киевской области находится в пределах нормы не превышает естественных значений.

По последним данным, пожар оценили в 3,5 тыс. га. Убытки от пожара в зоне отчуждения ЧАЭС предварительно оцениваются в десятки миллионов гривен.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама