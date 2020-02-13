Дальнобойщики приостановили акцию протеста: названа причина

Международные автоперевозчики договорились о встрече в Мининфраструктуры для урегулирования проблем в отрасли

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Ассоциация международных автоперевозчиков Украины (АсМАП Украины) достигла договоренностей с Министерством инфраструктуры относительно проведения 13 февраля совместного заседания, в ходе которого будут обсуждаться актуальные проблемы на рынке автоперевозок, в частности, вопрос выдачи разрешений на выполнение автоперевозок грузов по территории иностранных государств, а также увеличение квоты дефицитных разрешений на автоперевозки в ряд стран.

Об этом сообщили в забастовочном комитете Ассоциации международных автоперевозчиков Украины.

"В четверг запланировано заседание комитета в Мининфраструктуры (по урегулированию актуальных проблем на рынке автоперевозок – Ред.)", – сообщили в забастовочном комитете.

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Кроме того, в АсМАП добавили, что на данный момент акция протеста международных перевозчиков приостановлена.

Ранее "Сегодня" писали, что в Киеве водители фур вышли на акцию протеста в связи с многодневными простоями на границе и нехваткой разрешений на международные автомобильные перевозки. Люди жалуются на то, что электронная программа бронирования разрешений на международные автомобильные перевозки, которая заработала с января этого года, несовершенна и привела к очередям на границе.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что в Украине хотят установить плату за проезд для грузовиков с иностранной регистрацией.

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