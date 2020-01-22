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Дело бобра: еще одно животное "точит" деревья на Оболони

22 января, 16:47

Александр Марущак

Местные жители обсуждают, нужно ли переселять животное

Фото: Мото Гора‎ для Почайна

Фото: Мото Гора‎ для Почайна

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На столичной Оболони проснулся бобер и начал "точить" большое дерево. Местные жители обсуждают действия бобра и устроили целую дискуссию: нужно его переселять или нет. Животное обитает и грызет деревья на берегу озера Иорданское.

"На Иорданском снова завелся господин бобр, если его не отселить, то количество деревьев значительно уменьшится. Надеюсь, такие специалисты есть", – написал автор поста в группе "Почайна".

Фото: Мото Гора‎ для Почайна

Фото: Мото Гора‎ для Почайна

Пользователи социальных сетей отмечают, что ранее бобер повредил до десятка деревьев, которые теперь усохли. Люди предлагают переселить бобра в другое место или наломать ему веток. Впрочем, большинство пользователей предлагают оставить животное в покое – его природа – грызть деревья и нужно с этим смириться.

"В данном случае людям нужно радоваться, что озеро у них чистое, раз там поселился бобер. Животное просто нужно оставить в покое и никуда его переселять не стоит. Все очень просто: людям нужно заниматься своей работой, а бобру – грызть деревья", – рассказал нам эколог Владимир Борейко.

Ранее на озере в парке Позняки разбушевались бобры. Животные начали активно точить деревья, которые расположены у воды. Видимо, в планах животных – построить плотину.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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Киев деревья бобры

Источник: Сегодня

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