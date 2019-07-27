Сделать стартовой
25,49
28,33
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

День крещения Руси и Крестный ход в Киеве: какие улицы перекроют

27 июля, 08:38

Массовые мероприятия в столице пройдут 27 и 28 июля

Архивное фото
Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве связи с празднованием годовщины Крещения Руси и проведением массовых мероприятий 27 и 28 июля улицы в центре города перекроют для движения транспорта.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, сегодня улицы перекрываются с самого утра. В частности, с 6:00 до 16:30 будет запрещен проезд по:

  • улице Трехсвятительской (от площади Михайловской до Европейской);
  • улице Крещатик (от улицы Михайловской до Европейской площади);
  • Владимирскому спуску (от Почтовой площади до Европейской площади);
  • Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского);
  • улице Михаила Грушевского;
  • улице Ивана Мазепы (от Арсенальной площади до площади Славы);
  • улице Лаврской (от площади Славы до ул. Цитадельной).

А 28 июля с 11:00 до 13:30 перекроют Владимирский проезд. Также проезд будет запрещен на участке от Софийской до Михайловской площади.

Напомним, что правоохранители ожидают участия в праздничном шествии около 20 тысяч верующих

Также ранее на сайте "Сегодня" вышло большое интервью с главой Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, улицы, крестный ход, перекрытие

Вы сейчас просматриваете новость " День крещения Руси и Крестный ход в Киеве: какие улицы перекроют". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День крещения Руси и Крестный ход в Киеве: все подробности онлайн

Сегодня, 07:01

УПЦ МП проведет Крестный ход в субботу, а ПЦУ и УПЦ КП – в воскресенье

Крестный ход в Киеве: на шествии ожидают 20 тысяч человек

Вчера, 11:51

К обеспечению общественной безопасности будут привлечены все подразделения полиции

Крестный ход в Киеве собрал тысячи людей: как это было

28 июля 2018, 17:56

Крестный ход начался с молитвы во Владимирском соборе и закончился на Владимирской горке

В Киеве в честь 1030-летия крещения Руси-Украины начался крестный ход

28 июля 2018, 13:44

Крестный ход возглавил Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет

Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки

Земля с расстояния более 43 млн км: зонд прислал фото

В Израиле собак учат диагностировать рак

Редкое открытие возле черной дыры поставило ученых в ступор

В Китае создали смартфон, которому не требуется сотовая связь

6 причин, почему взвешиваться каждый день полезно

Сухая кожа: главные причины и как с этим бороться

Крис Скиннер — о цифровом будущем и победой над бедностью

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Вот почему старые швейные машинки особо ценные для антикваров

Новый Трудовой кодекс: отпуск будет длиннее, а удаленка и фриланс станут законными

Сегодня, 07:21

HR-специалисты говорят о выгорании работников. Дополнительный отдых и зоны релакса уже стали необходимостью

Хитрости инфляции в Украине: услуги дорожают, телевизоры дешевеют

Вчера, 07:51

В июне 2019 года впервые в этом году зафиксирована дефляция

"Сколько еще российские рабы будут терпеть цирк Путина?": интервью со Славой Рабиновичем

Вчера, 07:37

По мнению известного блогера и финансиста, Путин никогда не уйдет из власти живым

"Путину нужна Украина в постоянном огне": интервью с Романом Безсмертным

25 июля, 07:50

Выход из ситуации, которая называется война, заключается в реализации концепции "безопасная реинтеграция"

10 продуктов, которые помогают сбросить вес

Что терпеть не могут разные знаки Зодиака

Пять невероятных фактов о воде с лимоном
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь