День крещения Руси и Крестный ход в Киеве: какие улицы перекроют
Массовые мероприятия в столице пройдут 27 и 28 июля
В Киеве связи с празднованием годовщины Крещения Руси и проведением массовых мероприятий 27 и 28 июля улицы в центре города перекроют для движения транспорта.
Как сообщили в пресс-службе КГГА, сегодня улицы перекрываются с самого утра. В частности, с 6:00 до 16:30 будет запрещен проезд по:
- улице Трехсвятительской (от площади Михайловской до Европейской);
- улице Крещатик (от улицы Михайловской до Европейской площади);
- Владимирскому спуску (от Почтовой площади до Европейской площади);
- Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского);
- улице Михаила Грушевского;
- улице Ивана Мазепы (от Арсенальной площади до площади Славы);
- улице Лаврской (от площади Славы до ул. Цитадельной).
А 28 июля с 11:00 до 13:30 перекроют Владимирский проезд. Также проезд будет запрещен на участке от Софийской до Михайловской площади.
Напомним, что правоохранители ожидают участия в праздничном шествии около 20 тысяч верующих.
Также ранее на сайте "Сегодня" вышло большое интервью с главой Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом.
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