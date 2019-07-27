День крещения Руси и Крестный ход в Киеве: какие улицы перекроют

Массовые мероприятия в столице пройдут 27 и 28 июля

Архивное фото. Фото: Александр Яремчук, Сегодня

В Киеве связи с празднованием годовщины Крещения Руси и проведением массовых мероприятий 27 и 28 июля улицы в центре города перекроют для движения транспорта.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, сегодня улицы перекрываются с самого утра. В частности, с 6:00 до 16:30 будет запрещен проезд по:

улице Трехсвятительской (от площади Михайловской до Европейской);

улице Крещатик (от улицы Михайловской до Европейской площади);

Владимирскому спуску (от Почтовой площади до Европейской площади);

Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до ул. Михаила Грушевского);

улице Михаила Грушевского;

улице Ивана Мазепы (от Арсенальной площади до площади Славы);

улице Лаврской (от площади Славы до ул. Цитадельной).

А 28 июля с 11:00 до 13:30 перекроют Владимирский проезд. Также проезд будет запрещен на участке от Софийской до Михайловской площади.

Напомним, что правоохранители ожидают участия в праздничном шествии около 20 тысяч верующих.

Также ранее на сайте "Сегодня" вышло большое интервью с главой Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом.

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