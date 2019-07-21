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Денисова оценила ход голосования в Лукьяновском СИЗО

21 июля, 16:48

Омбудсмен в ходе голосования обнаружила незначительные нарушения


Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова проверила ход голосования на досрочных выборах депутатов парламента на специальном избирательном участке в Лукьяновском следственном изоляторе Киева.

Омбудсмен нашла незначительные нарушения – на одном из трех участков было обнаружено равное количество подготовленных бюллетеней как для голосования по партийным спискам, так и по мажоритарным.

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По словам Денисовой, это невозможно, ведь не все избиратели, находящиеся в СИЗО, прописаны в этом районе столицы, а потому голосовать в одномандатном округе не могут.

"Может, кто-то их использует, мы же не знаем. Потому мы будем отслеживать, и в конце уже голосования обязательно будем принимать у них такой протокол, чтобы отслеживать", – пообещала омбудсмен.

О том , как в Украине сегодня, 21 июля, проходят выборы в Раду, читайте в материалах "Сегодня".

Как сообщали новости "Сегодня", на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Читайте подробней о всех округах и кандидатах по мажоритарке.

По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.


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Тег выборы, СИЗО, Денисова, лукьяновское сизо, голосование

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Сегодня

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