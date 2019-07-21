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Досрочные выборы в Раду: в ЦИК обновили данные о явке

21 июля, 16:16

Состоянием на 14:30 проголосовал уже каждый пятый избиратель


Участие во внеочередных парламентских выборах в Украине приняли уже более 20% зарегистрированных избирателей. 

Об этом на брифинге рассказал замглавы Центральной избирательной комиссии Олег Конопольский, уточнив, что такими данными ЦИК располагал состоянием на 14:30.

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"Передовиками являются Днепропетровская, Кировоградская, Луганская области. Аутсайдерами являются Черновицкая и Ивано-Франковская области", – говорит он.

По словам Конопольского, цифры очень динамические и постоянно меняются. В ЦИК ожидают, что традиционно большая часть людей пойдут голосовать ближе к вечеру.

Напомним, ранее сообщалось о 13,61% явке на досрочных выборах в Раду.

Напомним, что на досрочных выборах в Верховную Раду IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах участвуют 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. Кроме того, за места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра.


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Тег Верховная Рада, явка , парламентские выборы, выборы в парламент , выборы 2019

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