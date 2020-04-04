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На улицу только в маске и измерение температуры: в Киеве вводят новые карантинные ограничения

4 апреля, 23:26

Елена Вус

Новые ограничения начнут действовать в столице с понедельника, 6 апреля

В столице с 6 апреля введут новые карантинные ограничения для предотвращения распространения острой коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"С понедельника, 6 апреля, в столице, как и в других городах Украины, начнут действовать новые ограничения, утвержденные постановлением правительства №211. Также городские власти утвердили новый перечень мероприятий, направленных на предотвращение распространения острой коронавирусной болезни COVID-19. Большинство ограничений могут казаться неудобными, но сейчас речь идет о здоровье и жизни тысяч киевлян. И это тот момент, когда все зависит от каждого из нас. Поэтому будем сознательными и ответственными", – сказано в сообщении.

В частности, новая редакция распоряжения установила особые условия въезда и выезда из города для граждан и транспортных средств, утвержденные требования к качеству реализации продуктов питания и продовольственной торговли, в том числе в магазинах на автозаправках, и введены ограничительные мероприятия для населения.

Кроме того, распоряжение установило особый порядок проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий для учебных заведений и общежитий учебных заведений, для транспортных предприятий, для предприятий торговли хозяйственными товарами (средствами гигиены) – независимо от их подчинения и формы собственности. А также для работников предприятий по обслуживанию жилищного фонд, предприятий, учреждений и организаций, для которых невозможно перейти на дистанционный режим работы, для временных сооружений (малых архитектурных форм), в которых осуществляется торговля продовольственными и / или непродовольственными без приготовления и / или потребления пищи и напитков.

Документ также временно приостановит деятельность некоторых субъектов хозяйствования.

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Так,в Киеве ввели обязательное ношение масок или респираторов на улицах и придомовых территориях во время карантина из-за коронавируса.

Столичные власти решили расширить определение "общественное место", где, согласно постановлению Кабинета министров, запрещено находиться без средств индивидуальной защиты.

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С 6 апреля в Киеве ношение защитных средств обязательно:

  • на территории общего пользования (парки, рекреационные зоны, сады, скверы и площадки; площади, бульвары, проспекты; улицы, переулки, спуски, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки; подземные переходы; пляжи; кладбища; территории общего пользования);
  • в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений, предприятий, учреждений и организаций (в частности, но не исключительно: учреждения торговли, предоставления услуг, и тому подобное) всех форм собственности, гостиниц и аналогичных средств размещения граждан, общежитий, вокзалов и аэропортов;
  • в транспорте (в том числе работающего в режиме регулярных специальных перевозок), на остановках общественного транспорта;
  • на придомовых территориях; территориях зданий и сооружений инженерной защиты территорий; территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории на условиях договора.

Также , согласно распоряжению КГГА, с 6 апреля на въездах в столицу водителям и пассажирам транспортных средств в обязательном порядке будут проводить температурный скрининг. Граждан с повышенной температурой или признаками вирусных заболеваний не будут пропускать в столицу, кроме случаев направления на обсервацию или госпитализацию.

Кроме того, проверку температуры тела могут проводить в учреждениях продовольственной торговли. При входе в магазины будет осуществляться визуальный осмотр посетителей с возможным температурным скринингом. Лиц с температурой и признаками заболевания не будут допускать в заведение и будут направлять в больницу.

При этом магазины обязуют обеспечить для посетителей возможность использования антисептических средств, а также обеспечить их достаточным количеством одноразовых салфеток на столах обслуживания и во время выдачи меню.

Также в магазинах запрещают продавать незащищенные пищевые продукты. Разрешается продажа только фасованных продуктов, продуктов в упаковке производителя и напитков в герметично закрытых производителем емкостях.

Напомним, что 4 апреля в Киеве за сутки было подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, всего число инфицированных выросло до 214 человек.

Ранее мы сообщали, как в Киеве будут находить людей, которые общались с заболевшими. Также стало известно, могут ли остановить лифты в высотных домах в Киеве из-за карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Киев КГГА карантин коронавирус ограничения COVID-19

Источник: Сегодня

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