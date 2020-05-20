Детские садики в Киеве готовят к открытию в условиях карантина

Городская власть готовится к открытию учебных заведений. Сейчас начинается подготовка садов и школ для начала работы по утвержденному регламенту, поскольку с ослаблением карантина многие возвращаются на работу, и открытие детсадов является критически необходимым для многих людей.

"С момента, когда правительство позволит начать процесс открытия учебных заведений, нам нужно будет примерно две недели, чтобы тщательно подготовить школы и садики к восстановлению работы", – сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Градоначальник уточнил, что в учебных заведениях уже осуществили часть необходимых мер для возобновления работы.

"Проверяют работников на возможное заболевание. Проводят также инструктаж персонала по работе в новых условиях и действий в случаях выявления инфицированных. Образовательные учреждения закупают моющие средства и дезинфекторы, другие необходимые материалы. И очень важно: родители тоже должны сознательно относиться к ситуации, в которой будут работать садики и школы. И предоставлять правдивую информацию о состоянии здоровья своих детей и других членов семьи. Садики не должны стать новыми центрами заболевания" – отметил Виталий Кличко.

Ранее в столице возобновила работу электронная очередь в детские садики, которая была приостановлена на время карантина. С 18 мая система начинает рассылать приглашения на вакантные места в садиках.

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Кстати, несмотря на карантин, во время приостановки образовательного процесса в учреждениях общего и среднего образования Киева обучение не прекращается. Лучшие учителя столицы записали для школьников бесплатные видеоуроки.

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