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До +4 градусов. Синоптики уточнили прогноз погоды в Киеве

6 декабря, 09:14

По данным Укргидрометцентра, в пятницу будет тепло по всей Киевской области

/ Фото: Pixabay

В Киеве в пятницу, 6 декабря, синоптики прогнозируют солнечную сухую погоду. Как сообщается на сайте Укргидрометцентр, днем температура воздуха в столице поднимется до +2...+4 градусов, ночью будет -1...-3 градуса.

Такую же погоду синоптики обещают по всей области. При этом в Борисполе, Вышгороде и Тетереве будет до +5 градусов, а в Фастове прогнозируют до +4...+6 градусов.

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Напомним, что столичные власти продолжают открывать пункты обогрева для бездомных. Новости "Сегодня" выяснили, где их обустроили, какую помощь там можно получить и есть ли у беспризорных возможность где-то переночевать в теплой постели. Так, в девяти районах столицы открыли уже 21 пункт обогрева. Они работают при районных территориальных центрах и жэках. Преимущественно с девяти утра до шести вечера. Там можно отдохнуть и согреться. А в пункте, который обустроили возле Южного железнодорожного вокзала, можно принять душ и переночевать.

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Также мы сообщали, что в ноябре в Киеве среднемесячная температура составляла +4,6 градуса, что выше климатической нормы на 2,5 градуса.

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Киев погода прогноз прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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