До +4 и без снега: какая погода ожидает киевлян

Фото: Liubov Solomina/Facebook

В Киеве в субботу, 4 января, ожидается облачная погода, без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Днем температура воздуха поднимется до +2...+4 градусов, ночью будет -2...-4 градуса.

Ветер западный.

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По данным синоптиков, такая же погода ожидается сегодня по всему региону.

Ранее мы писали, что из-за аномально теплой погоды в парке Победа в Киеве разбушевался бобер. Животное начало точить местные ивы. Впрочем, сотрудники коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района говорят, что бобер особого вреда парку не причиняет, а его присутствие свидетельствует о том, что вода в местных водоемах очень чистая.

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве в первые дни 2020 года. Сначала прогнозируется солнечная погода, но к концу недели столицу накроют мокрый снег и дождь.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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