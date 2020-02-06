До -9 и гололед: киевлян предупредили об опасности

Днем температура воздуха будет до -1...+1 градуса

В Киеве в четверг, 6 февраля, на дорогах города и области будет гололедица (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, днем в столице температура воздуха будет -1...+1 градус, а ночью прогнозируют -7...-9 градусов.

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С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управление по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда.

Советы водителям:

придерживайтесь скоростного режима и дистанции, откажитесь от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть – это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

если падения не избежать – напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекатиться, – удар, направленный на вас, уменьшит силу;

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

когда перебегаете дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;

обходите металлические крышки люков – как правило, они покрыты льдом.

Напомним, что накануне в Киеве наблюдался мокрый снег и дождь, однако температура начала снижаться и столичные дороги сковало льдом.

Отметим, что январь в Киеве стал одним из самых теплых с 1881 года. При этом метеорологическая зима в столицу так и не пришла, хотя две трети календарной уже прошло.

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