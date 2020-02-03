Январь в Киеве стал одним из самых теплых с 1881 года

В столицу так и не пришла метеорологическая зима, а метеорологи озвучили новые климатические нормы

Фото: Татьяна Ростовская

Метеорологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подвели погодные итоги января в столице. Как сообщается на сайте учреждения, среднемесячная температура января в Киеве составляла + 0,8 °С, что на 6,4 °С выше климатической нормы.

Отмечается, что нынешний январь занял вторую позицию после января 2007 года среди самых теплых с 1881 года.

Холоднее всего было 7 января, когда минимальная температура опустилась под утро до минус 5,3 °С, а теплее всего – 11 числа, когда максимальная температура поднялась после полудня до +7,1 градуса. Но метеорологическая зима в столицу так и не пришла, хотя две трети календарной уже прошло.

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Осадков в Киеве за месяц выпало 21 мм, что составило лишь 44% климатической нормы.

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Несмотря на то, что в этом году заканчивается очередной климатический период, который начался в январе 1991 года, в обсерватории подсчитали новые климатические нормы. Итак, новая климатическая норма в Киеве температуры воздуха для января составляет -3,2 °С, и выше предыдущего значения на 2,4 °С.

Относительно осадков, то новая их норма составляет 37 мм, и это меньше от предыдущего значения на 11 мм.

Отметим, прошлый год в Киеве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений – погода била рекорды 36 раз, а в декабре была весенняя погода.

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