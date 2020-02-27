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Дожди не прекратятся: синоптики уточнили прогноз погоды в Киеве

27 февраля, 08:59

В области температура воздуха поднимется до +9 градусов

В Киеве в четверг, 27 февраля, ожидается дождливая погода, но будет тепло. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Днем температура воздуха поднимется до +5...+7 градусов, ночью ожидается до +3...+5 градусов.

Такая же погода будет по всей области.

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В Чернобыле, Вышгороде, Борисполе и Белой Церкви днем будет до +6...+8 градусов, а в Яготине, Барышевке и Мироновке будет до +7...+9 градусов.

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Напомним, что в феврале погода в Киеве била рекорды несколько раз. Так, 18 февраля в столице был превышен на 0,9 °С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в 1950 году. Среднесуточная температура составляла +5,9 °С. Этот рекорд с 10 февраля начал в Киеве метеорологическую весну.

Как сообщали новости "Сегодня", ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине.

А тем временем Европу серьезно терзали ураганы, особенно пострадала Британия. Подробнее смотрите в сюжете:

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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