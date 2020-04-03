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"Двое неполноценных детей": Кличко пополнил коллекцию своих "ляпов" (видео)

3 апреля, 12:59

Мила Князьская-Ханова

Мэр города оговорился, озвучивая статистику по заболевшим COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко случайно оговорился во время своего брифинга о ситуации с короновирусом, пополнив список своих "золотых цитат".

"Как видите, среди больных – двое неполноценных детей: 16-летний парень и 17-летняя девушка", – заявил Виталий Кличко, вероятно, имея ввиду, что дети – несовершеннолетние.

К счастью, других "перлов" мэр не допускал. А вот фейкам из соцсетей, где периодически появляются списки с адресами людей, которые якобы болеют коронавирусной инфекцией, призвал не верить.

"Мы не впервые сталкиваемся с такой информацией из соцсетей, которую используют для дестабилизации в городе и в стране, для сеяния паники. Таких так называемых информаторов вычисляют провоохранители – специалисты киберполиции, и результаты их работы уже есть. Поэтому еще раз почеркну: пользуйтесь исключительно официальной информацией, мы публикуем ее на ресурсах столичной власти", – сообщил Виталий Кличко.

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Напомним, всего на данный момент в столице коронавирусом заразились 189 человек, из которых 28 – за минувшие сутки. В медицинские учреждения столицы госпитализировали 13 больных. Другие – на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей. 12 человек выздоровели. сего в столице жертвами COVID-19 по состоянию на 3 апреля стали три человека.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения выступает за введение ужесточения карантина для населения, чтобы как можно мягче пережить пик коронавируса в Украине, который прогнозируется на вторую половину апреля.

Также смотрите, как в Украине наказывают за нарушение карантина:

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дети мэр Киева Виталий Кличко коронавирус

Источник: Сегодня

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