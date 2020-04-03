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В Киеве зарегистрированы еще две смерти от коронавируса

3 апреля, 12:08

Наталья Руда

Умерли две женщины 59 и 69 лет

В Киеве за минувшие сутки от коронавируса умерли еще два человека. Всего в столице жертвами COVID-19 по состоянию на 3 апреля стали три человека. Об этом в ходе брифинга в пятницу сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Напомним, 2 апреля стало известно, что в столице от коронавируса умер 70-летний мужчина.

Согласно информации мэра, умерли две женщины 59 и 69 лет.

Всего на данный момент в столице коронавирусом заразились 189 человек (из которых 28 – за минувшие сутки).

"Среди киевлян, которым подтвердили диагноз за прошедшие сутки: 17 мужчин – в возрасте от 16 до 70 лет и 11 женщин – от 17 до 69 лет. Две женщины – 56 и 69 лет – к сожалению, умерли. Среди заболевших – двое несовершеннолетних: шестнадцатилетний парень и семнадцатилетняя девушка", - сказал Кличко.

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В медицинские учреждения столицы госпитализировали 13 больных. Другие – на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей. 12 человек выздоровели.

Как выглядит карта заболеваемости по районам:

В тренде
Коронавирус в Киевской области: заболевших уже 52

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Напомним, в Киевской области число инфицированных коронавирусом на 3 апреля достигло 70. Умерли четыре человека.

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения выступает за введение ужесточения карантина для населения, чтобы как можно мягче пережить пик коронавируса в Украине, который прогнозируется на вторую половину апреля.

Также смотрите, как в Украине наказывают за нарушение карантина:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Киев смерть коронавирус

Источник: Сегодня

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