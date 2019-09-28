Еда по цене квартиры: как выглядят самые дорогие продукты в Киеве

За бутылку колекционного коньяка просят полмиллиона, а огромная рыба стоит, как «однушка» в новострое

Фото: "Сегодня"

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В наше время жителей большого города дорогими заморскими деликатесами уже не удивишь, как и постоянно растущими ценами на продукты. Испанские хамоны и французские сыры можно найти в ближайшем супермаркете, а элитный алкоголь, хоть и недешев, но на полках магазинов редко задерживается надолго. К примеру, так выглядит винный шкаф в одном из сетевых супермаркетов в центре Киева:

Фото: "Сегодня"

Однако стоимость некоторых деликатесов удивляет даже разбалованных изобилием киевлян. Так, на днях в одном из рыбных магазинов на Позняках заметили необычный товар – огромного голубого тунца, который продавался целиком. Рядом с рыбкой – ценник: 209 тысяч гривен. По данным продавца, эту "золотую рыбку" поймали в Норвегии, и она не замораживалась.

Фото: Александр Марущак

Кстати, за аналогичную сумму, и даже чуть дешевле, можно приобрести квартиру в одном из строящихся ЖК на левом берегу столицы.

Рыба считается редкой и находится на грани вымирания. В среднем, тунец в Киеве продается по 725 грн за килограмм, однако целые рыбины во всем мире – недешевый товар. К примеру, в начале года гигантского голубого тунца весом 278 кг продали на рыбном рынке в Токио за 3,1 млн долларов США. Ее приобрел владелец большой сети суши-ресторанов.

Между тем, голубой тунец из Норвегии – далеко не самый дорогой продукт, который можно найти в Киеве. В одном из интернет-магазинов мы нашли деликатес, произведенный в Украине. Вашему вниманию – икра улитки! За 50 грамм необычного продукта придется выложить 1700 гривен. А значит, килограмм столь необычной еды стоит 34 тысячи гривен – это дороже знаменитых белых трюфелей из Франции.

По словам продавцов, этот деликатес очень популярен в Японии и США, к тому же, считается афродезиаком.

"Благодаря своему внешнему виду икру улиток по праву величают жемчугом. Икринки у нее крупные, имеют молочный окрас. Вкус уникальный и очень нежный. Лучше всего этот деликатес сочетается со сметаной или определёнными соусами, хотя мировые повара с помощью икры улиток придают неповторимый вкус своим лучшим блюдам", – рассказали в магазине.

Столь высокую цену объясняют тем, что процесс добычи икры улитки довольно трудоемкий и отнимает много времени: одна улитка производит около 100 икринок за год, что равняется 4 г продукта.

Однако, ценовое первенство – традиционно за элитным аккоголем. В одном из столичных интернет-супемаркетов продают Арманьяк Joy от Paco Rabanne 1897. Цена бутылки емкостью 0,7 литра – 525 тысяч гривен.

Тара, которая хранит драгоценный напиток – под стать арманьяку: она изготовлена из серебра и хрусталя ручной работы по эскизам Пако Рабанна. Таких бутылок всего 397, все они – коллекционные экземпляры, которые никогда больше не будут воспроизведены.

"Французский арманьяк Joy выдерживается в нескольких новых дубовых бочках, где он приобретает насыщенные ароматы свежей древесины. Затем напиток "отдыхает" в старых бочонках из черного дуба на земляном полу в каменных погребах. Арманьяки Joy продаются в лучших отелях, ресторанах и бутиках в 25 странах мира", – рассказали продавцы.

Под предложением – несколько отзывов, в основном – ироничных.

"Замечательно подходит на подарок. А литровая бутылка вообще по суперцене. Рекомендую. Достоинства: под шаурмишку самое оно. Недостатки: не хватает второй почки", – пишут в отзывах "покупатели".

Также в качестве "недостатков" указывают: "мало, пришлось заказать еще одну бутылку" и "пришлось брать ещё один кредит".

Напомним, в августе в Украине подорожали основные продукты питания. Больше всего подскочили цены на яйца. В частности, в Харьковской области десяток стоил 22 грн. Выросла также стоимость яблок, сахара, масла, курятины и свинины – а это половина социальной корзины.

Новости "Сегодня" писали, что, по данным Ассоциации поставщиков торговых сетей, постный борщ в Украине с июля 2018 года по июль 2019-го подорожал на 22% – до 24,6 грн, а мясной – на 9%, до 108,1 грн.

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