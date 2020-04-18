Еще 26 священослужителей заразились коронавирусом в Киево-Печерской лавре

Все храмы святыни оцеплены правоохранителями, на входе расположена палатка для медиков

Еще 26 человек заразились коронавирусом в Киево-Печерской лавре. С начала недели святыня закрыта на карантин, священнослужители на самоизоляции. Пытался ли кто-то из верующих попасть в лавру и как там проводят литургию?

Киево-Печерская лавра пуста – ни одного человека, который пытался бы попасть в закрытую на карантин святыню, мы не увидели. Хотя наша съемочная группа работает здесь с самого утра. Возможно, людей отпугивает угрожающий вид правоохранителей, которые фактически окружили храмы. Здесь и патрульная полиция, и национальная гвардия. Полицейские в защитных костюмах и масках. На входе – палатка, где медики измеряют температуру и могут оказать квалифицированную помощь.

"Подошло два человека поинтересоваться, работает ли лавра. Мы им объяснили, что в лавре карантин, они все поняли и ушли. Без агрессии, без ничего", – отмечает Станислав Коцур, инспектор отдела превенции Печерского отдела полиции Киева.

Коронавирус подхватили более ста служителей лавры. Трое священников умерли. Шесть выздоровели и сегодня вернулись к святыне. Для них здесь выделили специальный корпус, который заранее подготовила столичная служба санэпиднадзора.

Реклама

На карантин лавра, напомним, закрыта с 13 апреля, и никого, кроме священнослужителей, нет. Их здесь около ста, и все на самоизоляции. Питание им приносят родственники. Оставляют у входа, а передает охрана или полиция. Праздничное богослужение верующие могут посмотреть онлайн.

Напомним, что ранее в Киево-Печерской лавре зарегистрировали более 90 случаев коронавируса, также известно о смерти двух священнослужителей. Накануне лавру закрыли на карантин и на ее территории появились посты правоохранителей.

При этом наместник и братия Киево-Печерской лавры попросили прихожан о финансовой помощи.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама