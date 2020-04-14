В охваченной коронавирусом Киево-Печерской лавре попросили о финпомощи

Лавра закрылась на карантин, поэтому собирать деньги напрямую с прихожан уже не может

Наместник и братия Киево-Печерской Лавры, где уже зафиксировано две смерти от коронавируса и более 90 случаев заражений, попросили прихожан о финансовой помощи. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Лавры.

"Дорогие братья и сестры, в связи с распространением на территории Украины острого респираторного заболевания COVID-19 в Лавре были прекращены общественные богослужения. Просим всех усилить молитвы о братии и о нашей главной святыне – Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, о новопреставленных архимандрите Нектарии и иеродиаконе Науме", – говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что Лавра подвержена угрозам заражения COVID-19.

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"Поэтому просим всех неравнодушных людей оказать посильную финансовую помощь. <...> Пусть Господь благословит и укрепит всех нас, а молитвами преподобных отцов Печерских избавит нашу страну от этого губительного поветрия!" - уточнили в Лавре, добавив реквизиты.

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Ранее СМИ сообщали, что у настоятеля Киево-Печерской лавры Павла также диагностировали коронавирус.

Также 13 апреля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Лавра закрывается на карантин.

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