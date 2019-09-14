"Это экологический геноцид": жители сел под Киевом жалуются на смог от подпольного завода

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Пока в Киеве выясняют причины смога и неприятного запаха на Левом берегу, жители окрестностей столицы заявляют об экологической катастрофе. Так, в считанных километрах от Киева работает "завод", который сжигает шины, добывая "легкую нефть". Едкий дым люди чувствуют даже в нескольких километрах от опасного производства, а по соседству с "заводом" пасутся коровы с молочной фермы и растут овощи в теплицах. И такой "нефтяной завод" в столичном регионе – далеко не единственный. "Сегодня" выяснила подробности экологического скандала.

"Реальный ад": под Киевом массово жгут шины, добывая топливо

По словам местных жителей, странная свалка появились неподалеку от Гнедина более года тому назад. Сначала дельцы построили четырехметровый забор и начала завозить на территорию мусор. А позже появился невыносимый запах гари, отравивший воздух не только в Гнедине, но и в соседних селах – Петропавловском и Вишеньках. Причем, едкий дым окутывал поселки, в основном, по ночам.

Поначалу местные жители терпели такое соседство, периодически обращаясь к властям и получая отписки. Однако, когда дышать стало совсем невозможно – более 30 человек собрались на встречу, позвали местных депутатов и поехали на свалку. Тогда и выяснилось, что именно находится за огромным забором.

"Похоже, никто раньше не видел все это изнутри. Каким-то чудом нас пустили внутрь. Думаю, просто мальчишка, который был в этот раз на дежурстве, просто растерялся, испугался и открыл нам ворота.", – рассказала Инна Олейниченко, побывавшая на месте производства.

Так, кроме гор мусора и старых покрышек, за забором местные жители обнаружили… подпольный завод с печами, в которых дельцы сжигают шины, превращая их в топливо – всего в полутора километрах от жилых домов!

"Я представляла, как и многие, что это просто мусорная свалка, где регулярно сжигают весь хлам. Но оказалось все гораздо хуже. То, что я увидела, повергло меня в шок. Масштабы впечатляют! Это реальный ад, с "чертенком" на территории – работник, весь чёрный от сажи. Огромное количество автомобильных шин, которые жгут, из этого потом выбирают металл, который идёт на реализацию за деньги. И также из этих шин добывается, так называемая, легкая нефть. Там стоят огромные печи, вокруг – кучи переработанных горелых шин и огромное количество сажи – ноги просто в ней утопают. Еще огромные баки с уже добытым топливом. Вонь, копоть и сажа", – описывает увиденное Инна Олейниченко.

Баки с добытым топливом хранятся прямо возле печей, вопреки всем нормам техники безопасности. Одна искра – и все взлетит на воздух. "Даже страшно представить какой силы может быть взрыв", – говорят местные жители, побывавшие на месте.

"Думаю, нам придется туда ещё не раз подъехать. Только берите респираторы. Я и сегодня не могу отдышаться. Кстати, в телеграмме есть бот, который измеряет качество воздуха. Днем все нормально, а в восемь утра – 73. Уверена, если замерить на месте – будут катастрофические цифры. Ибо это действительно экологический геноцид", – рассказала Татьяна Волошина, также побывавшая на подпольном заводе.

В день визита разгневанным местным жителям совместно с полицией удалось остановить печи "нефтяного завода", однако они не верят, что это надолго. Но люди настроены серьезно и не намерены пускать ситуацию на самотек. Сейчас местные жители написали коллективное обращение в Бориспольскую раду, следят за продвижением уголовного производства в полиции и настроены бороться до конца. Как оказалось, в прошлом году против собственника участка уже открывали уголовное дело, но позже закрыли – по причине нехватки доказательств.

Отметим, что участок площадью около гектара, на котором обнаружили опасное подпольное производство, находится в частной собственности и по документам предназначен для сельскохозяйственных нужд. И такой "минизавод" в окрестностях столицы – далеко не первый и не единственный, уверяют жители Киевской области.

Как из шин "добывают" бензин и что делать, чтобы закрыть нелегальный "завод"

Превращение шин в жидкое топливо, или так называемую "легкую нефть", – дело не особо трудоемкое, но крайне небезопасное для экологии и здоровья людей. Сначала старые покрышки разрезают, потом укладывают в специальную емкость – реторту, которую герметизируют и отправляют в печь, где она нагревается до 450 градусов. В процессе разложения сырья выделяется газ и вредные карцерогенные вещества. Потом емкость вынимают, она остывает несколько часов. Внутри – топливо, которое после фильтрации можно использовать, и металлический остов шины, который сдают в металлолом.

Разумеется, о фильтрации "выхлопов" на производстве речи не идет, поэтому такие "коптильни" отравляют воздух в радиусе нескольких километров вокруг. Работают "заводы" в основном по ночам, чтобы быть менее заметными. Однако на запах паленой резины в последнее время жалуются все чаще, причем не только в Киевской области, но и на окраинах столицы.

"Что-то похожее ранее было в лесу на улице Бориспольской. Тоже подозревали, что ночью жгут резину. Думали, что делают палатки", – рассказала киевлянка Вита Козко. "Подобное недавно закрыли в Ирпене, горожане добились этого всеми усилиями. Этот завод открыли прямо возле жилых домов. И жгли шины ночью только. Вонь была ужасная", – рассказала ирпенчанка Алена Марченко.

В случае обнаружения подпольных "нефтяных" заводов юристы советуют потребовать у дельцов наличие документов на работу с опасными отходами, а при каждом запуске "завода" – вызывать полицию и писать заявление. Также необходимо написать заявление в местный городской или сельской совет, и обратиться в Департамент экологии при городской или областной администрации.

Тем временем, на подпольный "завод" в Бориспольском районе уже отреагировал председатель Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян.

"Поручил департаменту экологии и природных ресурсов выехать на место событий и сделать анализ ситуации. Плюс обращусь к руководству Нацполиции и Экоинспекции провести соответствующие проверки", – написал он на свой странице в Facebook.

У правоохранителей, тем временем, отчитались об открытии уголовного производства.

"Полиция Киевской области выясняет правомерность работы предприятия по переработке мусора. Там сжигали бытовые отходы и автомобильные шины с целью получения "легкой нефти". По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного Кодекса Украины. Полиция будет принимать все меры, чтобы установить владельца данного предприятия. В дальнейшем экологическая служба даст заключение о безопасности его деятельности. Во время досудебного расследования правоохранители выяснят все детали дела, в том числе – будут обращаться в суд о наложении ареста на имущество", – сообщили в ГУ НП столичного региона.

А жители Киевщины призывают копов осмотреть Киевскую область с вертолетов, поскольку, судя по загрязненности воздуха, подобные "производства" в окрестностях столицы пока обнаружены не все.

Напомним, в Киеве уже несколько дней подряд невозможно дышать. Люди жалуются, что практически во всех районах столицы наблюдается смог и запах гари. При этом датчики по городу показывали уровень загрязнения воздуха в некоторых районах на отметке 139 при норме до 50! "Сегодня" разбирались, что происходит.

Ранее также произошел пожар в здании в самом центре столицы возле станции метро "Олимпийская".

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