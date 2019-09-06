Фесты осени в Киеве: будут зажигать в Гидропарке и ставить рекорды на острове Муромец

Архивное фото: MurometsFest

Осень подарит киевлянам много ярких масштабных фестивалей и праздников. "Сегодня" рассказывают, где весело провести время.

Уже в ближайшие выходные состоится сразу три грандиозных события. 7 сентября в 11:00 в парке "Муромец" стартует "праздник силы и несокрушимого украинского духа" Muromets Fest. Здесь самые известные богатыри Украины, в том числе обладатель титула "Самый сильный человек мира" Василий Вирастюк и президент Федерации стронгменов Украины Сергей Конюшок. Последний обещает снова удивить: потянет 5 фур общим весом 42 500 кг. Для посетителей устроят зрелищное "Бензопила-шоу", шоу бодибилдеров и мотоциклистов, проведут спортивные мастер-классы и установят несколько новых национальных рекордов. Развлекать будут до самого вечера, вход свободный.

Будут зажигать в ближайшую субботу и в Гидропарке, но вечером, с 18:00: тут состоится фестиваль огненного и циркового искусства Burnin Kyiv Fest 2019.

"Посетителей ждут мастер-классы от артистов огненного искусства и профессионалов, создающих спецэффекты для кино. В 19:00 состоятся соревнования артистов огненного жанра, а в 20:30 — феерическое, яркое гала-шоу", — сообщили организаторы.

В эти же выходные, 7 и 8 сентября, с 11:00 до 22:00 всех приглашают на празднование дня рождения легендарного Андреевского спуска. В течение двух дней здесь будет проходить фестиваль уличного искусства с танцами, песнями, подарками и мастер-классами. А через неделю, 14 сентября, Андреевский ждет другое грандиозное событие — первый киевский фестиваль городской культуры "Булгаков-FEST" с интеллектуально-мистическими нотками. Приглашают всех, кто неравнодушен к творчеству писателя Михаила Булгакова или кто только хочет с ним познакомиться.

"Локация фестиваля протянется от музея Булгакова до улицы Боричев Ток. Гостей ждут выступления музыкантов, диджеев и актеров на большой и малой сценах. Творческая, детская, букинистическая и лаунж-зона с разнообразными интерактивными мероприятиями, семейными мастер-классами, театральными постановками и кинопоказами нон-стоп", — сообщают организаторы.

На празднике можно будет встретить троицу из романа "Мастер и Маргарита" — Кота Бегемота, Азазелло и Коровьева-Фагота. Выступит для посетителей и другой Фагот — из легендарной группы ТНМК.

Еще одно масштабное событие состоится 15 сентября в Соломенском районе. С 14:00 до 23:00 на стадионе НАУ (просп. Комарова, 1) пройдет Soloma Fest. Для посетителей выступит исполнительница хип-хопа и рэпа Alyona Alyona, культовая украинская рок-группа Karna, известные диджеи. Этот open-air фестиваль стал победителем "Общественного бюджета Киева", так что вход на него бесплатный. Кстати, в прошлом году его посетили более 20 тысяч зрителей.

В этот же день в Днепровском районе состоится семейный фестиваль "Русановка Fest". Здесь, как обещают, будет по-домашнему душевно: мастер-классы для деток и взрослых, презентация творческих коллективов Русановки, концертная программа.

Два интересных мероприятия запланированы на осень и в Нацмузее народной архитектуры и быта в Пирогово. 15 сентября тут устроят праздник, посвященный традиционной украинской свадьбе, где напомнят о древних свадебных традициях и обрядах. А 12—13 октября в музей приглашают на первый международный фестиваль "ГарбузFest". Тут не только можно будет узнать обо всех тыквенных тайнах и даже попробовать тыквенный мед, но и поучаствовать в веселых забавах и конкурсах, познакомиться с мастерами народных ремесел.

Напомним, с 31 августа в Киеве показывают уникальную и, без преувеличения, шокирующую выставку Body Worlds — "Вселенная тела". Знаменитая на весь мир экспозиция расскажет о секретах человеческого тела и позволит погрузиться в анатомическое путешествие. Передвижную выставку уже успели оценить более 49 миллионов зрителей в Польше, Нидерландах, Китае, США, Канаде и других странах. В Киеве ее можно будет увидеть до 31 октября на ВДНХ.

Как сообщали новости "Сегодня", в столице на Певческом поле прошла выставка цветов "Спортивная гордость Украины".

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