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Февраль и март поменялись местами: температура в Киеве побила очередной рекорд

18 февраля, 11:52

В столице был превышен на 0,2 °С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в прошлом году

Фото: С.Ваганов

Фото: С.Ваганов / Фото: Сегодня

Столичные метеорологи зафиксировали очередной температурный рекорд февраля. Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, в понедельник, 17 февраля, в столице был превышен на 0,2 °С температурный рекорд среднесуточной температуры воздуха, который был установлен в прошлом году. Среднесуточная температура составляла +4,8 °С. Такая температура за климатической нормой соответствует температуре конца марта.

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Напомним, 15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений. Столбик термометра не опустился ночью ниже +2,3 °С, что на 1,4 °С теплее, чем в 1950 году. Кроме того, ночь на 17 февраля в Киеве оказалась также теплой. Столбик термометра не опустился ночью ниже +1,8 °С, что на 0,1 °С теплее, чем в 1974 году. Вместе с тем, первый температурный рекорд последнего месяца зимы был зафиксирован 2 февраля.

Как сообщали новости "Сегодня", ученые прогнозируют неожиданно холодный март в Украине.

А тем временем Европу серьезно терзали ураганы, особенно пострадала Британия. Подробнее смотрите в сюжете:

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Киев погода рекорд погода в Киеве

Источник: Сегодня

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