В Киеве зафиксировали первый температурный рекорд февраля

В Виннице к Новому году зацвела сакура. Фото: vn.20minut.ua

Метеорологи зафиксировали первый температурный рекорд февраля в Киеве. Как сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 2 февраля после полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,7 °С, что на 1,4 °С выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 2002 году.

"Благодаря такой максимальной температуре воздуха, среднесуточная температуре 2 февраля достигла +7,9 °С, что на 1,6 °С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался тоже с 2002 года. По климатической норме такое значение соответствует температуре конца первой декады апреля", – говорится в сообщении.

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Отметим, что январь в Киеве стал одним из самых теплых с 1881 года. При этом метеорологическая зима в столицу так и не пришла, хотя две трети календарной уже прошло.

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Метеорологи также уточнили, что несмотря на то, что в этом году заканчивается очередной климатический период, который начался в январе 1991 года, в обсерватории подсчитали новые климатические нормы. Итак, новая климатическая норма в Киеве температуры воздуха для января составляет -3,2 °С, и выше предыдущего значения на 2,4 °С. Относительно осадков, то новая их норма составляет 37 мм, и это меньше от предыдущего значения на 11 мм.

Отметим, прошлый год в Киеве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений – погода била рекорды 36 раз, а в декабре была весенняя погода.

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