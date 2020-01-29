Февраль в Киеве может побить рекорд температуры: прогноз погоды на месяц

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Судя по прогнозам сетевых ресурсов, киевлян в феврале ожидают самые настоящие погодные "качели" – от температуры воздуха в -11 градусов в начале месяца до +11 градусов во второй его половине.

Так, по данным Gismeteo, месяц начнется с дождя и температуры в пределах 0...+4 градуса. Уже 2 февраля потеплеет до +8 градусов, однако в последующие дни температура будет снижаться и 6 февраля опустится до -6 градусов ночью, а 7 февраля ночная температура будет на уровне около -11 градусов. На этом февральские морозы практически и закончатся, так как с 12 февраля потеплеет аж до +11 градусов.

Такая погода продержится до последней декады февраля. С 20 февраля ночная температура снова опустится чуть ниже нуля, однако днем будет на уровне +5...+9 градусов.

При этом, согласно информации Укргидрометцентра, 1 февраля в столице ожидается снег и дожди. Днем будет до +2...+4 градусов, ночью прогнозируют -1...+1 градус.

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Данные Укргидрометцентра подтверждают прогноз Gismeteo на 2 февраля – днем в Киеве будет до +8 градусов, ожидаются дожди.

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В понедельник, 3 февраля, температура будет на уровне +2...+4 градусов, также будет дождливо.

Напомним, что прошлый год в Киеве стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений – погода била рекорды 36 раз. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

При этом в январе аномалии зимы не закончились – в пригороде столицы вовсю цвели подснежники.

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