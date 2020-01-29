Гололед и шквалы: по Киеву объявлено штормовое предупреждение

На дорогах столицы гололед обещают уже с ночи 30 января

Фото: lv.suspilne.media

В Киеве наряду с мокрым снегом и дождем, которые накрыли столицу 29 января, ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

Так, в ночь на четверг, 30 января, и днем на дорогах Киева прогнозируют гололед, порывы ветра усилятся и будут достигать 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый). Также ожидается снег.

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Напомним, что еще утром 29 января в столице наблюдался сильный туман. В аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского возникли сложности с вылетами самолетов внутренних рейсов. Аэропорт "Борисполь" работал в штатном режиме. Кроме того, из-за плохой видимости на трассе Киев – Одесса в Киевской области произошло ДТП с двумя пострадавшими.

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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