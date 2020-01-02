В Вышгороде расцвели подснежники: экологи говорят, что на даче это вполне допустимо

Экологи не видят в цветущих подснежниках на даче ничего необычного

Фото: Татьяна Ростовская

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Аномальная зима продолжает удивлять украинцев необычными моментами. В социальных сетях пишут, что в Вышгороде расцвели подснежники.

"С Новым годом, друзья! 12 месяцев, видимо, объелись мухоморов и точно забыли, чья сейчас очередь: сегодня, 1 января, вообще-то, а у мамы на даче в Вышгороде цветут подснежники!" – написала автор фото Татьяна Ростовская.

Впрочем, экологи не видят в цветущих подснежниках на даче ничего необычного.

"Подснежники на дачном участке – это не дикая природа. Там они могут цвести и осенью, летом и зимой. Их могли вырастить путем вазона и посадить на открытом участке. На даче – это обычное дело. Другое дело, если бы подснежники увидели в лесу, тогда это можно было изучать как аномалию", – говорит сайту "Сегодня" эколог Владимир Борейко.

Он, кстати, считает, что зима сейчас обычная и без серьезных аномалий.

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве в первые дни 2020 года. Сначала прогнозируется солнечная погода, но к концу недели столицу накроют мокрый снег и дождь.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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