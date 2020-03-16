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Годовщина попытки аннексии Крыма: под посольством РФ прошел митинг (фото)

16 марта, 18:26

Мила Князьская-Ханова

Под учреждением собрались активисты с плакатами

В Киеве под посольством Российской Федерации прошел митинг, приуроченный 6-й годовщине попытки аннексии Крыма. Активисты принесли плакаты с надписями "Крым – это Украина. Путин – оккупант". Наклейки с аналогичными надписями митингующие оставили на ограждении дипучреждения.

В 2014 году 16 марта состоялся т.н. "референдум", который незаконно провела Россия после вторжения в Крым. Сегодня Министерство иностранных дел Украины призвало мировое сообщество усилить давление на Москву для скорейшего освобождения украинских территорий.

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Дипломаты напомнили о реакции мира на т.н. "референдум" в Крыму. Этой действо было признано незаконным и ничтожным с юридической точки зрения.

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Также напомним, что лидеры стран-членов Евросоюза неоднократно подчеркивали, что ЕС по-прежнему привержен осуществлению своей политики непризнания аннексии Крыма.

Сайт "Сегодня" пообщался с человеком, который стал свидетелем тех событий, а потом пережил российский плен за то, что вывесил флаг Украины на балконе своего дома. Активист и бывший политзаключенный рассказал, как проходило голосование за незаконное "присоединение" полуострова к России, как к этому отнеслись сами крымчане.

Читайте интервью "Владимир Балух: За две недели до т.н. "референдума" никаких разговоров на тему "волеизъявления" в Крыму не велось".

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Киев Крым референдум посольство России

Источник: Сегодня

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