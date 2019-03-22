Евросоюз не признает незаконную аннексию Крыма Россией – декларация саммита ЕС

ЕС остается решительным в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины

Фото: AFP

Евросоюз не признает незаконную аннексию Крыма Россией – декларация саммита ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3c8/6dc/5c93c86dc3994.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3c8/6dc/5c93c86dc3994.jpg 2019-03-22T17:37:00+02:00 Евросоюз ЕС остается решительным в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины

В заключительной декларации саммита Европейского Союза главы государств и правительств стран-членов ЕС подтвердили политику непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией, а также приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

Соответствующий документ обнародован в пятницу в Брюсселе по окончании саммита Европейского Союза.

"Спустя пять лет после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией ЕС остается решительным в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины. ЕС повторяет, что он не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права, которое остается прямым вызовом международной безопасности", - сказано в документе.

При этом лидеры стран-членов Евросоюза подчеркнули, что ЕС по-прежнему привержен осуществлению своей политики непризнания аннексии Крыма.

Напомним, в конце февраля в Киеве прошел международный форум "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", на котором выступали украинские и иностранные политики, дипломаты, общественники. Так, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер признал, что Запад медленно реагировал на захват Крыма Россией. По его словам, США и Европа не могли поверить, что в центре Европы кто-то будет захватывать чужие территории.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в прикрытии "живым щитом" из крымчан при аннексии Крыма. По его словам, Украина направила сообщение в Гаагу об использовании Кремлем гражданских лиц во время вторжения на полуостров.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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