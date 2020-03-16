Владимир Балух: "За две недели до т.н. "референдума" никаких разговоров на тему "волеизъявления" в Крыму не велось"

Шесть лет назад – 16 марта 2014 года – в практически полностью захваченной к тому времени российскими оккупационными войсками Автономной Республике Крым состоялся так называемый "референдум" о присоединении полуострова к Российской Федерации. По "результатам" этого действа, проведенного под дулами автоматов и не признанного международным сообществом, 18 марта в Кремле Владимир Путин и представители коллаборационной "власти" Крыма – т.н. "премьер-министр" Сергей Аксенов, "спикер" Верховного Совета Крыма Владимир Константинов и "народный мэр" Севастополя Алексей Чалый – подписали т.н. "Договор о вхождении Крыма в состав РФ".

О событиях того времени известно если не все, то очень многое. Тонны материалов расследования официальных украинских органов легли в основу международных исков Украины к государству-агрессору. Большой вклад в изучение технологии аннексии внесли различные международные структуры. Десятки политиков, пребывавших тогда в гуще событий, дали многочисленные интервью.

Сайт "Сегодня" представляет взгляд на происходившее в те дни человека, далекого тогда от эпицентра событий. Это сегодня Владимира Балуха знают не только в Украине, но и во всем цивилизованном мире. Сегодня он один из очень немногих политзаключенных, чье имя фигурирует в резолюции ООН. В марте же 2014-го его, фермера из небольшого села Серебрянка в Раздольненском районе, вряд ли знал кто-то за пределами Крыма. Тогда он был всего лишь одним из крымских патриотов Украины. Которых, что бы ни говорила на этот счет российская пропаганда, в АРК было и остается немало. Владимир Балух только начинал свою борьбу, а происходящее воспринимал, как многие проукраински настроенные жители Крыма. А потому этот взгляд "изнутри" особо ценен для понимания того, как происходил захват АРК.

Владимир Балух в Киеве. Декабрь 2019-го. Фото: Соцсети

"Дети на улицах благодарили за то, что имеют возможность видеть символ Украины"

- Общеизвестно, что несколько лет желто-голубой флаг над вашим домом оставался, может, единственным государственным флагом Украины, который открыто развевался на территории аннексированного Крыма. А вывесили вы его еще в декабре 2013-го – до аннексии…

- На самом деле первый флаг, который я вывесил, действительно в дни Майдана, был красно-черного цвета. Не потому, что мне хотелось таким образом показать свое отношение к событиям на Майдане. А просто потому, что сине-желтого не нашлось, когда я принял решение. Вывесил я его сперва не на доме: у меня возле двора стоял гусеничный трактор, похожий на танк, на него и водрузил флаг, сделав высокий флагшток. Провисел он две недели, а потом исчез. Я догадываюсь, кто его сорвал. И вот уже после этого я вывесил государственный флаг Украины на доме.

Как к этому относись односельчане? Все как в жизни. Единогласной поддержки не было, как и единогласного негативного отношения. Для меня самое главное и ценное – что дети, начиная с самых маленьких, которые ходили в 3-4 класс, и заканчивая выпускниками и студентами, встречая меня на улице, благодарили за то, что имеют возможность видеть символ Украины в аннексированном Крыму.

- Действительно благодарили?

- Да. Причем это были дети иногда из семей, о которых я бы никогда не подумал, что дети имеют настолько украинское сердце. Потому что об их родителях я бы так не сказал.

Кстати, чтобы вы понимали: украинский флаг, который висел на входе в школу, которую я закончил, которую закончил мой сын, исчез с флагштока еще в середине февраля…

"Тактика России – не дать времени, чтобы понять происходящее".

- Официально аннексия Крыма началась 20 февраля. Как вы воспринимали события тех дней? Было понимание, что это именно оккупация, а не, допустим, "принуждение к возвращению Януковича?

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- До 26 февраля у меня просто не было времени проанализировать происходящее. Потому что Майдан, смерти майдановцев, события в Киеве занимали 100% внимания. Честно вам скажу: понимание, что случилась беда здесь и что ты в эпицентре этой беды находишься, появилось 26 февраля, а окончательно оформилось 27-го. Когда стало понятно, что российский спецназ захватил Верховный Совет Крыма и что под дулами приняты известные решения.

- Вы были на митинге в Симферополе 26 февраля?

- К сожалению, нет. И то, что я там не был, стало для меня такой своего рода обидной неожиданностью. Я узнал о событиях в Симферополе уже 26-го. Начал вызванивать знакомых, которые могли быть на этом митинге. Нашел одного, жителя Симферополя. Он говорит: для меня это также было неожиданностью, людей начали собирать только сегодня утром. И я так понимаю, что далеко не все крымские патриоты, которые могли бы быть на митинге в тот день, попали на него. Я 100% уверен, что иначе он был бы более массовым.

Тактика России на этом и была основана: не дать времени, чтобы понять происходящее. Не дать оправиться людям с украинским сердцем, сознательностью. Они очень хорошо применили фактор неожиданности. И, если помните, первый "референдум" был назначен на май. Затем его перенесли на конец марта. И, наконец, на 16 марта. Все произошло очень быстро.

"В мое село не приезжали казачки. Все делали местные"

- Конкретно в вашем селе кто организовал псевдореферендум? Это были заезжие "казачки" или свои – когда-то украинская власть, милиция и т.д.?

- В мое село не приезжали ни казачки, ни еще кто-то. Все делали местные. Но скорость, с которой все было сделано, с которой, так сказать, "организован" т.н. "референдум", – у меня нет сомнений, что это была заранее тщательно подготовленная операция. Знаете, я принимал участие во всех выборах начиная с 1999 года – был или членом окружной избирательной комиссии, или членом комиссии на участке. И точно так же многие односельчане постоянно принимали участие в организации выборов. Они знают, как это делается, знают закон, процесс и так далее. Так вот, те люди, которые из года в год организовывали выборы в селе, во время "референдума" были практически не задействованы. Я так понимаю, они видели, что ничего общего с референдумом, плебисцитом это действо не имеет. Т.н. "референдум" организовывали преимущественно другие, которые ранее избирательным процессом не занимались.

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Нужно понимать, что такое и географически, и политически Северо-Западный Крым. Это крымская периферия, которая, как правило, отдалена от различных политических событий. Но при этом всем она очень важна для взятия контроля над Крымом. Северо-Западный Крым – наиболее проукраинская территория Крыма, с украинской и проевропейской ментальностью. Это подтверждали из года в год выборы. За всю свою жизнь я ни разу не видел в наших краях военной техники. Никогда. Но как раз в тот период она появилась.

К сожалению, вынужден констатировать: при том, что мое село находится в наиболее проукраинской части Крыма, все было сделано руками местной власти. Именно власти. Потому что среди людей я не видел соответствующих настроений. Конечно, были обсуждения всех этих "фейков" вроде "поезда с бандеровцами едут", "всех резать и убивать будут". Но ничего, кроме ироничных усмешек, не только у меня, но и у большинства односельчан, они не вызывали.

"Люди были в отчаянии"

- Когда коллаборанты объявили о проведении т.н. "референдума", когда началась подготовка, как реагировали люди? Обсуждали, к примеру, стоит ли "освящать" его своим присутствием, даже голосуя "против", или лучше проигнорировать вообще?

- Ключевой момент: за две-три недели до т.н. "референдума" никаких разговоров на тему "волеизъявления", "нужно ли отделяться от Украины" не велось. Вообще. Я имею в виду среди подавляющего большинства граждан – отдельные политические деятели, конечно, об этом говорили и раньше.

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Теперь касательно тех, кто пошел голосовать, кто – нет. В т.н. "референдуме" приняли участие много людей, которые ранее ни на какие выборы не ходили. Тут я могу говорить как человек, который годами видел этот процесс изнутри, почти каждого избирателя в лицо знаю. В село прибыло много людей, которые раньше не голосовали. Они прописаны в селе, но проживали в городах, причем не всегда в крымских. И тут приехали на "референдум".

Я знаю также факты, когда в "референдуме" принимало участие очень много людей, которые не имели права голосовать. Или же для того, чтобы проголосовать, должны были получить соответствующее разрешение избирательной комиссии.

Наконец, бюджетники просто не имели права не прийти на "референдум". Всем было объявлено, что неявка на "референдум" равносильна увольнению с работы. Люди были в отчаянии. Я знаю тех, кто шел, сцепив зубы. Знаю многих, кто не пошел бы на "референдум", чтобы не принимать участие даже в видимости легитимизации этого действа. Но им поставили ультиматум. И потом они старались не общаться с людьми, которые агитировали за этот "референдум" или которые с радостью на него пошли.

Настроения же среди того слоя, который на то время был отравлен российской пропагандой, – истерия. При этом этот псевдореферендум – он же был на первых порах, если помните, о самостоятельности Крыма. Но уже тогда все они кричали: Путин, возвращение в Россию! Именно с этим были связаны стремления той части, которая шла на "референдум".

- Когда стали известны результаты псевдореферендума, какие были чувства?

- Разные. Первое чувство – предательство со стороны режима Януковича. Потому что все осознавали, что во многом причиной случившегося стал беспорядок на высшем государственном уровне. И второе чувство – отчаяние.

На территории Крыма осталось достаточно людей, которые живут и сегодня этими же самыми ощущениями. С тем же самым украинским сердцем, украинскими взглядами. Самое главное, о чем должна сегодня думать украинская власть, – не дать этим людям разочароваться, разувериться в Украине. Засомневаться в том, что Украина способна восстановить справедливость. И надо как-то дать понять этим людям, что украинское государство ценит их преданность.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский учредил День сопротивления оккупации Крыма, который теперь будет отмечаться ежегодно 26 февраля. Подробнее смотрите на видео:

Видео: president.gov.ua

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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