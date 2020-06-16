Гостиницу на Крещатике продают по цене квартиры: все подробности продажи отеля "Днепр"

Гостиницу "Днепр" в Киеве, которая находится на пересечении Крещатика и Европейской площади, выставили на аукцион. Стартовая цена четырехзвездочного отеля, который находится в госсобственности, составляет 80 923 400 гривен (чуть больше 3 млн долларов США).

В описании лота говорится, что у гостиницы – масса преимуществ: близость к правительственному кварталу, остановкам общественного транспорта, уникальные виды из окон на парковую зону Киева и реку Днепр. Также есть свой паркинг на 56 мест, 186 номеров, рестораны, бар, SPA центр и несколько конференц-залов. В целом, здание отеля состоит из 12 наземных и одного технического этажей, бельэтажа и подвала. Номерной фонд расположен с 4 по 12 этажи. Земля под зданием и паркингом принадлежат гостинице на праве постоянного пользования.

Реклама

Между тем, по словам главы Фонда Дмитрия Сенниченко, отель, который стоит на Европейской площади, приносил государству чуть больше 10 000 гривен в месяц. Инвестиционные условия гарантируют, что отель останется жемчужиной туристического Киева, а рабочие места, которые он обеспечивает, не будут уменьшаться.

"Предыдущая заинтересованность инвесторов очень велика. Это и украинские, и иностранные компании, которые знают гостиничном бизнесе и смогут сделать из гостиницы Днепр "конфетку" и принести Украине рабочие места и инвестиции. При этом ни пандемия, ни мировой кризис не уменьшили интерес тех, кто заинтересован в инвестициях. Это понятно: пандемия коронавируса пройдет через год или два, а гостиница "Днепр" стоит на этом месте уже более 50 лет. Поэтому это инвестиции в будущее!", – написал глава ФГУ на своей странице в Facebook.

Реклама

Учитывая заинтересованность инвесторов, сумма, за которую гостинницу отдадут в частную собственность во время аукциона может вырасти. Однако сейчас ее можно сравнить с ценой квартиры в соседних кварталах, отмечает советник главы киевского метрополитена Наталка Макогон.

"Цена фактически акционная – 3 млн. долларов (80 млн. грн). Для бизнеса – это когда надо брать и не думать, потому что квартира рядом на Институтской стоит дороже – 3,4 млн грн. Гостиница "Днепр" построена на Крещатике в 1964-м и выглядит неотъемлемой частью ансамбля центральной улицы. Он имеет 4 звезды, номера стоят от 1200 до 3000 грн в сутки. Действительно, это может стать мега кейсом. Смотрите, даже если цена удвоится и будет 160 млн грн, то 160/375 (количество комнат)/ 26.6 (курс доллара) = 16 тыс долларов = уникальная цена за смарт-квартиру в ультрацентре Киева", – пишет она в Facebook.

Реклама

Аукцион по продаже "Днепра" состоится 15 июля в онлайн-режиме на площадке prozorro.sale.

Ранее Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль высказал мнение, что в нынешних условиях некорректно говорить о продаже объектов большой приватизации, потому что государство не выручит много средств от приватизации.

Также сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине насчитывается всего 3644 госпредприятия, а также 1,2 млн объектов госимущества. ФГИУ планирует приватизировать 1000 государственных предприятий, а еще 1178 – ликвидировать. В целом, в 2020 году от приватизации планировали привлечь в государственный бюджет 12 млрд грн.

А в Фонде госимущества рассказали подробности о приватизации "Киевпассервиса". Какие еще пять важных объектов хотят передать для приватизации ФГИУ, смотрите в нашем сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама