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Гроза и шквалы: киевлян предупредили об ухудшении погодных условий

Сегодня, 14:54

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Гроза и шквалы: киевлян предупредили об ухудшении погодных условий https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C,%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82,%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C,%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82,%20%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Другие новости Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с

В ближайший час, с удержанием до конца суток 2 августа, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщается на странице киевской Службы спасения в Facebook.

В частности, в столице прогнозируют грозу и шквалы 15-20 м/с.

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При сильном ветре следует соблюдать следующие рекомендации:

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  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра нужно укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, в конце июля на Киев обрушился сильный ливень. Многие улицы в разных районах оказались подтоплены, а потоки воды просто смывали машины. При этом по затопленным улицам люди плавали на надувных батутах – такие фото опубликованы в социальных сетях.

В начале прошлого месяца на столицу и область также обрушился мощнейший ливень. Непогода не обошлась без последствий. Так, на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. А на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд.

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Киев ливень гроза шквал

Источник: Сегодня

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