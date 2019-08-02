Гроза и шквалы: киевлян предупредили об ухудшении погодных условий

В ближайший час, с удержанием до конца суток 2 августа, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщается на странице киевской Службы спасения в Facebook.
В частности, в столице прогнозируют грозу и шквалы 15-20 м/с.
При сильном ветре следует соблюдать следующие рекомендации:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то нужно держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра нужно укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Напомним, в конце июля на Киев обрушился сильный ливень. Многие улицы в разных районах оказались подтоплены, а потоки воды просто смывали машины. При этом по затопленным улицам люди плавали на надувных батутах – такие фото опубликованы в социальных сетях.
В начале прошлого месяца на столицу и область также обрушился мощнейший ливень. Непогода не обошлась без последствий. Так, на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. А на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд.
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