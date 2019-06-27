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Гроза в Киеве: над столицей завис атмосферный фронт, возможны шквалы и град

27 июня, 13:04

После страшного зноя киевляне, наконец, дождались освежающего дождя, но он разбушевался не на шутку

Фото: Сегодня

Киев накрыл мощный ливень, а принес его атмосферный фронт. Киевлян предупреждают, что местами погода может преподнести неприятные сюрпризы. Об этом написала в Facebook синоптик Наталия Диденко.

"Атмосферный фронт фактически нависает. В столице ожидаются грозовые дожди. При грозе будьте внимательны – в отдельных районах есть вероятность сильного ливня с шквалом, возможно локально град", – написала она.

Диденко также предупредила, что в случае выхода из дома не забывайте закрывать окна и балконы, а загорающим на Днепре и озерах посоветовала найти место, где переждать грозу.

"Сейчас в Киеве около 30 градусов, завтра в это время будет около +20 градусов. Встречаем дождь", – добавила синоптик.


Как сообщает Укргидрометцентр, завтра, 28 июня, дожди продолжат терзать центр страны, в том числе и Киев, а также сместятся на восток страны.

А тем временем в ряде областей Украины объявлено штормовое предупреждение. сегодня резко изменится погода, хотя местами будет до +35.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украину идет сырой и холодный балтийский циклон, который принесет не только дожди, но и долгожданное похолодание. Циклон Otto, который движется с территории Прибалтики, достаточно холодный, но окружен жаркими атмосферными фронтами. Поэтому погода будет мокрой.

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Тег погода, дождь, диденко, непогода, гроза, синоптик

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Сегодня

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