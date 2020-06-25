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Грозы отступили: погода порадует киевлян

25 июня, 08:33

Наталья Руда Наталья Руда

Дожди вернутся в столицу и Киевскую область 28 июня

В Киеве, где едва ли не весь месяц были грозы, в четверг, 25 июня, дождей не ожидается. Об этом сообщает на своем сайте Укргидрометцентр.

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Так, днем в столице температура воздуха поднимется до +26...+28 градусов, ветер северо-восточный 3-8 м/c. Такую же погоду без дождей прогнозируют и по всему региону.

Согласно данным синоптиков, такая погода без осадков продержится в столице и области еще несколько дней, а в воскресенье, 28 июня, снова будут грозы.

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Новости "Сегодня" сообщали ранее, что в результате непогоды в Киевской области остались обесточенными 52 населенных пункта.

Кроме того, сильные дожди привели к паводкам в ряде областей Украины. Так, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях подтоплены десятки населенных пунктов. Повреждены 429,7 км автодорог и 130 мостов.

Также читайте в материале "Сегодня", какой будет погода в Украине в июле, который еще называют макушкой лета.

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Киев погода прогноз погоды погода в Киеве

Источник: Сегодня

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