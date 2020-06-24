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Из-за непогоды в Украине затопило почти две сотни населенных пунктов

24 июня, 07:59

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Ливни привели к паводкам в нескольких областях

Украину продолжают заливать сильные дожди. Они уже успели натворить немало беды в стране, но основной удар стихии пришелся на западные регионы. Там ливни привели к паводкам в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, вода уже подтопила 197 населенных пунктов:

  • Ивано-Франковская область – 165;
  • Черновицкая область – 18;
  • Львовская область – 8;
  • Закарпатская область – 3;

Затопленными оказался 5191 дом (Ивано-Франковская – 4656, Черновицкая – 425, Львовская – 110), шесть фельдшерско-акушерских пунктов (Ивано-Франковская область), 3370 подвалов, 9644 приусадебных участков и 3286 колодцев.

Также непогода разрушила 110 километров автодорог и 90 мостов в Ивано-Франковской области, 30 метров дамбы № 5 в Черновицкой области. Повреждены 429,7 км автодорог и 130 мостов в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.

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"Нарушено транспортное сообщение с 34 населенными пунктами (Ивано-Франковская – 21, Черновицкая – 6, Закарпатская – 5, Львовская – 2)", – добавили в ГСЧС.

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Отметим, что руководство страны уже отреагировало на стихийные бедствия. В частности, глава государства Владимир Зеленский заверил, что держит ситуацию на контроле и сделает все необходимое, чтобы оказать помощь людям.

А премьер-министр Денис Шмыгаль распорядился срочно принять меры по оперативной ликвидации последствий непогоды.

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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